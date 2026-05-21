Rusia se declară deschisă dialogului cu Europa despre războiul din Ucraina, dar contrazice propriile mesaje

Sursă: realitatea.net

Rusia este deschisă unui dialog cu statele europene despre războiul din Ucraina, a declarat joi purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

„Rușii sunt pregătiți pentru discuții. Credem că este întotdeauna mai bine să discutăm unii cu alții decât să împingem situația spre o confruntare totală, exact ceea ce fac europenii în prezent”, a afirmat Peskov.

Oficialul de la Kremlin a salutat semnalele recente venite dinspre Helsinki și Berlin privind posibilitatea unor discuții directe cu Moscova și a sugerat că numirea unui negociator la nivel UE „probabil nu ar fi un lucru rău”.

Peskov a remarcat totodată că „cu doar câteva luni în urmă, astfel de discuții nici măcar nu aveau loc în Europa”, prezentând evoluția drept un progres. Și Putin însuși s-a declarat dispus să negocieze, dacă i se va solicita acest lucru.

Mesaje contradictorii din partea Moscovei

Declarațiile vin însă în contradicție cu poziția oficială repetată a Ministerului de Externe rus, potrivit căreia țările europene care livrează arme Ucrainei sunt considerate parte a conflictului și, prin urmare, nu au loc la masa negocierilor.