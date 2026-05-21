ANAF aduce „roboțeii” la ghișee: terminale digitale și chatbot pentru contribuabili, după modelul fast-food

Contribuabilii persoane fizice ar putea scăpa în curând de cozile de la ghișeele fiscale, grație unor terminale digitale și asistenți virtuali instalați direct la sediile administrațiilor ANAF. Instituția pregătește un proiect pilot de digitalizare inspirat din modelele aplicate în aeroporturi sau restaurante fast-food.

Ministerul Finanțelor și ANAF dezvoltă un sistem de terminale interactive prin care contribuabilii să poată depune cereri, solicita documente sau obține informații fără a mai interacționa direct cu funcționarii Fiscului. „ANAF trebuie să intre în secolul acesta”, au declarat surse apropiate proiectului pentru Economedia.

Sistemul va fi testat inițial la administrația fiscală din București, cu obiectivul de a reduce timpul de așteptare la ghișee și de a limita contactul direct cu angajații instituției.

Chatbot-ul „ANA”, adus la ghișeele fizice

Proiectul vizează în principal persoanele fizice și se va baza pe o interfață digitală integrată cu chatbot-ul „ANA”, asistentul virtual ANAF folosit deja pentru informații și întrebări fiscale. Printr-un panou interactiv similar terminalelor de comandă din fast-food-uri, contribuabilii vor putea fi identificați, vor selecta serviciul dorit și vor transmite automat solicitările către administrația fiscală.

Noile servicii, disponibile deocamdată doar la sediu

Proiectul rămâne în stadiu pilot, iar specialiștii avertizează că extinderea sa pentru utilizare integrală de acasă nu este posibilă în imediat, din cauza deficiențelor legate de infrastructura IT și securitatea cibernetică. Inițiativa se înscrie într-un proces mai amplu de modernizare, care include reabilitarea infrastructurii informatice, automatizarea relației cu contribuabilii și modernizarea Spațiului Privat Virtual (SPV).

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că noul portal ANAF și o versiune extinsă a SPV vor fi disponibile începând din această vară.

Platforma va include formulare inteligente și parțial precompletate, programări online, videoconferințe și comunicare digitală rapidă cu contribuabilii. La dezvoltarea noilor sisteme informatice lucrează peste 2.500 de angajați ai Ministerului Finanțelor, ANAF și Centrului Național pentru Informații Financiare, digitalizarea fiind descrisă de ministru drept unul dintre cele mai ample procese de modernizare administrativă din istoria recentă a României.