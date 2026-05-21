Trucul politic prin care Merz vrea să aducă Ucraina în Uniunea Europeana: membru UE dar nu prea

Sursă: Bild

O nouă inițiativă venită din Germania agită scena politică europeană și reaprinde dezbaterea privind viitorul Ucrainei în Uniunea Europeană. Cancelarul german Friedrich Merz propune o formulă intermediară de integrare, care ar apropia semnificativ Kievul de structurile europene, fără ca Ucraina să devină încă stat membru cu drepturi depline.

Propunerea apare într-un moment în care procesul oficial de aderare al Ucrainei avansează lent, iar presiunile geopolitice legate de războiul cu Federația Rusă continuă să influențeze deciziile de la Bruxelles.

„Aderare asociată” în loc de aderare completă

Într-o scrisoare transmisă liderilor instituțiilor europene și publicată joi, Friedrich Merz vorbește despre posibilitatea introducerii conceptului de „aderare asociată” pentru Ucraina.

Această formulă ar funcționa ca o etapă de tranziție între statutul actual și aderarea completă la Uniunea Europeană, oferind Kievului acces extins la structurile politice europene.

Participare la reuniuni UE fără drept de vot

Potrivit planului propus de cancelarul german, Ucraina ar putea participa la reuniunile Consiliului Uniunii Europene și ale Consiliului Europei, însă fără drept de vot.

De asemenea, documentul prevede posibilitatea ca un reprezentant ucrainean să fie inclus în Comisia Europeană, însă fără portofoliu și fără drept decizional, scrie BILD .

În același timp, integrarea bugetară ar urma să fie realizată gradual, în funcție de evoluția negocierilor de aderare.

Dimensiunea de securitate: clauza UE pentru apărare reciprocă

Cea mai sensibilă parte a propunerii vizează securitatea. Friedrich Merz sugerează alinierea Ucrainei la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene.

Elementul central îl reprezintă aplicarea clauzei de asistență reciprocă prevăzută de articolul 42.7 din tratatele UE, care obligă statele membre să ofere sprijin militar și politic în cazul unui atac asupra unui stat membru.

În viziunea cancelarului german, această formă de protecție ar putea fi extinsă și asupra Ucrainei, însă fără efect retroactiv, conform relatărilor din presa internațională.

Fără modificarea tratatelor europene

Friedrich Merz susține că această formulă de integrare ar putea fi implementată fără modificarea tratatelor Uniunii Europene, fiind necesar doar un acord politic între statele membre.

Scrisoarea, datată 18 mai, a fost transmisă către Ursula von der Leyen, António Costa și către președinția rotativă a Consiliului UE, deținută de Cipru.

O etapă intermediară până la aderarea completă

Propunerea nu ar înlocui procesul oficial de aderare deschis în iunie 2024, ci ar reprezenta o etapă intermediară de integrare politică și instituțională.

Inițiativa vine pe fondul continuării războiului din Ucraina, care rămâne un factor central în redefinirea arhitecturii de securitate europene și a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă.