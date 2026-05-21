Urșii au atacat din nou. Revoltă în Bistrița-Năsăud, după ce un om a ajuns cu răni grave la spital. „În fiecare săptămână se întâmplă”

Un nou incident provocat de un urs a declanșat revoltă și îngrijorare în Bistrița-Năsăud, după ce un bărbat a fost atacat și rănit grav în zona localității Bichigiu. Cazul readuce în prim-plan problema tot mai frecventă a aparițiilor urșilor în apropierea gospodăriilor și a zonelor locuite.

Un apel la 112 a mobilizat de urgență echipajele de intervenție, după ce o persoană a anunțat că un bărbat a fost atacat de urs și este marcat de răni grave. Incidentul a avut loc într-o zonă greu accesibilă, cu semnal telefonic slab.

Intervenție dificilă într-o zonă izolată

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, incidentul s-a produs în afara localității Bichigiu, la aproximativ 1,5 kilometri de cea mai apropiată cale de acces.

„În urmă cu puțin timp, a fost solicitat sprijinul forțelor de intervenție pentru o persoană rănită (bărbat) în urma unui atac de urs, în afara localității Bichigiu, într-o zonă greu accesibilă, aflată la aproximativ 1,5 km de cea mai apropiată cale de acces. Victima este conștientă și cooperantă, prezentând leziuni la nivelul unui membru inferior. Din cauza semnalului foarte slab din zonă, comunicarea cu apelantul se realizează cu dificultate. La caz au fost alocate un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean și SVSU”, au transmis reprezentanții ISU BN.

Bărbatul, atacat în timp ce mergea spre animale

Salvatorii ajunși la fața locului au constatat că victima este un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani, care a suferit multiple leziuni.

„Victima este conștientă și cooperantă, prezintă o plagă la membrul inferior stâng și multiple plăgi la nivelul membrelor superioare, abdomenului și spatelui. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani. Echipajul de paramedici îi acordă primul ajutor în vederea pregătirii pentru evacuare din zonă”, au precizat reprezentanții ISU BN.

Potrivit informațiilor transmise de apropiați, bărbatul se îndrepta spre animalele din gospodărie, moment în care ar fi fost atacat brusc de animalul sălbatic.

Val de nemulțumire în comunitate: „Se întâmplă în fiecare săptămână”

Incidentul a reaprins nemulțumirea localnicilor, care spun că prezența urșilor în zonă a devenit o problemă constantă și periculoasă. O femeie din comunitate a spus într-un videoclip care circulă pe rețelele de socializare că astfel de situații nu mai sunt izolate, ci se repetă frecvent.

„În fiecare săptămână se întâmplă”, a declarat aceasta, vizibil exasperată de situația din zonă.

Tensiunea este amplificată și de reacția familiei victimei. Nora bărbatului a povestit pentru jurnaliști că acesta mergea să mulgă vacile, când ar fi fost atacat de urs.

„Se ducea să mulgă vacile și a fost dintr-o dată atacat de urs fără niciun motiv. Este mușcat de picioare, are răni pe spate”, a spus aceasta.

Revoltă tot mai puternică

Pe fondul acestui nou caz, în comunitățile din Bistrița-Năsăud crește nemulțumirea față de numărul tot mai mare de atacuri semnalate în ultimele luni. Localnicii au mai spus că trăiesc cu frică și că se tem să mai iasă cu animalele la păscut. Localnicii cer măsuri urgente pentru gestionarea situației, în condițiile în care spun că prezența urșilor a devenit o amenințare constantă pentru siguranța oamenilor și a gospodăriilor.

Incidente pe bandă rulantă

Acest incident este cu atât mai îngrijorător cu cât s-a produs în localitatea unde în urmă cu aproximativ trei săptămâni a fost înregistrat un alt atac tragic soldat cu decesul unei femei. Mai mult, aseară, o familie de trei urși a fost observată pe o stradă din localitatea Ocnița din Bistrița Năsăud, ceea ce alimentează îngrijorarea localnicilor.