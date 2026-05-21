Bolojan anunță măsuri ale ANRE pentru deblocarea rețelelor: garanții și termene ferme pentru producătorii de energie

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a adoptat joi două reglementări menite să elimine blocajele din rețelele electrice cauzate de proiectele speculative.

Bolojan a anunțat că prima măsură vizează creșterea garanției pentru racordare de la 5% la 20% din tarif, iar a doua introduce o garanție de 30 de euro/kW, raportată la puterea instalată, obligatorie pentru obținerea autorizației de înființare a unui proiect energetic.

De asemenea, premierul a explicat mecanismul: „Firmele care își vor duce proiectul la bun sfârșit își vor primi garanțiile înapoi, iar cele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții”.



