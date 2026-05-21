Scandal diplomatic: Zaharova o insultă pe Maia Sandu în conferință de presă. ”Are probleme cu capul?”

Relațiile deja tensionate dintre Rusia și Republica Moldova au fost inflamate din nou după declarațiile dure făcute de Maria Zaharova la adresa Maiei Sandu.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a lansat un atac direct la adresa președintei Republicii Moldova, folosind formulări care au provocat reacții puternice în spațiul public.

Totul s-a petrecut în timpul unei conferințe de presă, unde reprezentanta diplomației ruse s-a arătat iritată de declarațiile recente făcute de Maia Sandu despre Rusia și securitatea europeană.

Declarația care a stârnit scandalul

Maria Zaharova a reacționat după ce Maia Sandu a descris Rusia drept o amenințare pentru Europa și pentru stabilitatea regională.

În timpul declarațiilor, oficialul rus a avut o reacție extrem de agresivă la adresa liderului de la Chișinău.

„Are Sandu probleme cu capul?”, s-a întrebat Zaharova în fața jurnaliștilor, potrivit informațiilor publicate de NEXTA.

Ulterior, reprezentanta Ministerului de Externe al Rusiei și-a continuat atacul verbal și a făcut referiri directe la „sănătatea mentală” a președintei Republicii Moldova.

„M-am întrebat despre starea de sănătate a Maiei Sandu, despre sănătatea ei mentală, pentru că nu s-a specificat ce dronă a zburat deasupra teritoriului Moldovei”, a declarat Maria Zaharova.

Moscova acuză Chișinăul că alimentează ostilitatea față de Rusia

În ultimii ani, autoritățile ruse au criticat în mod repetat administrația de la Chișinău, acuzând-o că promovează un discurs anti-rus și că încearcă să convingă populația că Moscova reprezintă un pericol direct pentru Republica Moldova.

Ministerul de Externe de la Moscova susține că autoritățile moldovene „dezinformează” populația în legătură cu războiul din Ucraina și cu presupusele atacuri atribuite Rusiei.

Noua ieșire a Mariei Zaharova vine și pe fondul tensiunilor provocate de incidentele cu drone care au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacurilor asupra Ucrainei.

Dronele care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova au amplificat tensiunile

După unul dintre incidentele recente, autoritățile de la Chișinău au decis să îl convoace pe ambasadorul rus pentru explicații, gest care a provocat nemulțumirea Moscovei.

De-a lungul ultimilor ani, mai multe drone lansate în timpul atacurilor asupra Ucrainei au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova sau în apropierea granițelor acesteia.

La fel ca în alte situații similare, oficialii ruși au respins acuzațiile și au negat responsabilitatea pentru incidentele respective.

Schimburile dure de replici dintre Moscova și Chișinău continuă

Declarațiile Mariei Zaharova reprezintă unul dintre cele mai dure atacuri verbale lansate în ultima perioadă de oficialii ruși la adresa conducerii Republicii Moldova.

Pe fondul războiului din Ucraina și al apropierii tot mai accentuate dintre Chișinău și structurile occidentale, relațiile dintre cele două state continuă să se deterioreze, iar schimburile de acuzații și declarațiile agresive au devenit tot mai frecvente.