1 min citire
Demolare spectaculoasă la Giurgiu. Turnul fostului CET a fost pus la pământ – VIDEO
21 mai 2026, 19:40
Turnul CET din Giurgiu
Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net
Coșul de fum al fostului CET Giurgiu, unul dintre cele mai vizibile relicve industriale ale orașului, a devenit istorie. La mai bine de patru decenii de la înălțare, structura de zeci de metri a fost demolată prin detonare controlată pentru a face loc unui parc fotovoltaic.
Demolarea a fost realizată de o firmă specializată, sub supravegherea structurilor din Ministerul de Interne, prin implozie, având în vedere dimensiunea și structura masivă a coșului, despre care se spune că are la bază tone de plumb.
Turnul CET a fost înălțat între anii 1982–1984, iar din 2011 era nefuncțional.
