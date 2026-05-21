Americanii au ridicat 13 avioane MIG pentru a urmări un OZN. Dosarele secrete abia acum ies la lumină

Sursă: nsa, war.gov

Documente strict secrete ale serviciilor americane, ținute ascunse zeci de ani și declasificate recent, readuc în atenție unul dintre cele mai controversate subiecte din istoria militară modernă: întâlnirile cu obiecte zburătoare neidentificate.

Printre cele mai spectaculoase episoade descrise în arhive apare un incident în care nu mai puțin de 13 avioane de vânătoare MiG au fost trimise pentru interceptarea unui singur obiect misterios detectat pe radar militar.

Dosarele provin din arhivele National Security Agency (NSA), agenția americană responsabilă de interceptările electronice și operațiunile de informații de semnal. Materialele au devenit publice după o confruntare juridică întinsă pe parcursul mai multor decenii între comunitatea de informații din Statele Unite și organizația non-profit Disclosure Foundation.

În total, au fost obținute 334 de pagini de rapoarte clasificate, multe dintre ele puternic cenzurate.

Radarele militare au detectat „discuri”, sfere și lumini imposibil de explicat

Conținutul documentelor scoate la iveală o serie întreagă de observații considerate inexplicabile de către operatorii radar și personalul militar din perioada Războiului Rece.

În rapoarte apar descrieri ale unor obiecte care aveau forma unor discuri, sfere luminoase, obiecte alungite asemănătoare dirijabilelor sau surse intense de lumină care executau manevre considerate imposibile pentru tehnologia cunoscută la acel moment.

Mai multe incidente au fost detectate direct pe radarele militare, iar unele dintre ele au declanșat intervenții aeriene de amploare.

Unul dintre cazurile cele mai spectaculoase menționate în arhive vorbește despre mobilizarea a 13 avioane MIG pentru urmărirea unui singur obiect aerian necunoscut.

În alte rapoarte apar și episoade în care avioane MIG ar fi fost trimise să intercepteze formațiuni întregi de obiecte misterioase. Un astfel de incident ar fi avut loc deasupra Chinei, unde mai multe aparate militare au fost ridicate după detectarea unor ținte neidentificate.

Obiectul în formă de stea care sfida orice explicație

Printre documentele declasificate se află și relatări ale unor martori care descriu comportamente considerate incompatibile cu aeronavele convenționale.

Un raport menționează un obiect luminos, în formă de stea, care se deplasa cu viteză atât pe verticală, cât și pe orizontală, efectuând schimbări bruște de direcție.

Specialiștii care au analizat datele au notat că manevrele respective nu semănau cu nimic cunoscut în aviația militară sau civilă a vremii.

Un alt episod descrie apariția unei „sfere de foc” care, potrivit documentelor, s-ar fi separat ulterior în trei obiecte distincte.

Aceste observații au fost incluse în rapoarte clasificate la cel mai înalt nivel de securitate utilizat de NSA în acea perioadă.

Dosarele pe care NSA ar fi încercat să le țină ascunse peste 40 de ani

Potrivit informațiilor apărute după declasificare, agențiile americane ar fi blocat timp de peste patru decenii publicarea integrală a documentelor.

Lupta juridică pentru acces la dosare s-a desfășurat inclusiv prin procese bazate pe Freedom of Information Act, legea americană care permite solicitarea informațiilor guvernamentale.

Chiar și după finalizarea litigiilor, accesul la multe dintre materialele originale a rămas restricționat.

În spațiul public a apărut pentru mult timp doar o versiune rezumată a informațiilor, cunoscută sub numele de „Yeates Memo”. Acest document a rămas clasificat până în anul 2009.

Reprezentanții Disclosure Foundation susțin acum că numeroase materiale de suport menționate în acel rezumat nu au fost niciodată publicate complet și cer desecretizarea totală a arhivelor.

Trump și noul val de documente despre fenomene neidentificate

Declasificarea noilor dosare vine într-un moment în care administrația americană condusă de Donald Trump a inițiat mai multe demersuri legate de publicarea informațiilor privind fenomenele aeriene neidentificate.

În ultimii ani, Pentagonul a făcut publice imagini video și rapoarte despre apariții similare surprinse de piloți militari americani, alimentând speculațiile și dezbaterea globală despre natura acestor fenomene.

Noile documente publicate readuc acum în atenție întrebările care au urmărit comunitatea militară și de informații timp de decenii.

Organizația non-profit implicată în procesul de desecretizare spune că va continua presiunile asupra autorităților americane pentru eliminarea pasajelor încă ascunse din dosare.

Potrivit reprezentanților fundației, multe informații importante — inclusiv locurile exacte ale incidentelor și perioadele precise în care au avut loc — sunt încă protejate prin cenzură oficială.