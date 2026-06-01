Rusia acuzată că face presiuni asupra Armeniei. UE: Încearcă să prejudicieze economia şi să influenţeze rezultatul alegerilor parlamentare

Sursă: Realitatea.Net

Tensiunile dintre Rusia și Armenia revin în prim-plan înaintea alegerilor parlamentare programate pe 7 iunie. Uniunea Europeană acuză Moscova că încearcă să exercite presiuni asupra autorităților de la Erevan și să influențeze procesul electoral, afectând totodată economia țării. În acest context, Bruxellesul a transmis că își va menține sprijinul pentru Armenia, în pofida tentativelor de „coerciție” atribuite Rusiei, relatează AFP.

„Rusia încearcă să prejudicieze economia Armeniei şi să influenţeze rezultatul alegerilor parlamentare”, a acuzat purtătorul de cuvânt, Anouar El Anouni.

Moscova a anunţat sâmbătă că şi-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări, în semn de protest faţă de apropierea acesteia de Uniunea Europeană, pe fondul apropierii alegerilor din 7 iunie.

Aliată oficial cu Rusia, această ţară din Caucaz, cu o populaţie de aproximativ 3 milioane de locuitori, şi-a aprofundat relaţiile cu Occidentul în ultimii ani, în ciuda dependenţei sale economice de Moscova.

„Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Armenia, S.P. Kopirkin, a fost rechemat la Moscova pentru consultări în legătură cu măsurile luate de conducerea armeană în vederea apropierii de Uniunea Europeană”, a declarat Ministerul de Externe al Rusiei într-un comunicat citat de Reuters.

Uniunea economică a fostelor republici sovietice condusă de Rusia a declarat, de asemenea, vineri, că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că a solicitat aderarea la UE şi a cerut Erevanului să organizeze un referendum.

Sondajele de opinie pentru alegerile din 7 iunie arată că partidul prim-ministrului pro-occidental Nikol Paşinian se află înaintea opoziţiei proruse.

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a susţinut pe Paşinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluţii în 2018 şi a fost reales în 2021.

Armenia susţine că Rusia nu a reuşit să o protejeze în timpul conflictului cu vecina Azerbaidjan legat de enclava Nagorno-Karabah, o regiune care s-a separat anterior şi care avea o populaţie de etnie armeană, dar pe care Azerbaidjanul a recucerit-o în 2023.

Totodată, Rusia acuză că ţările occidentale se amestecă în Armenia pentru a slăbi influenţa rusă în fosta Uniune Sovietică.