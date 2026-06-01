Reacția Kremlinului, după reţinerea petrolierului „Tagor” de către Franţa. ”Poate fi comparată cu un act de piraterie”
Kremlinul a reacționat după ce autoritățile franceze, împreună cu parteneri internaționali, au reținut în Atlantic petrolierul „Tagor”, navă provenită din Rusia și aflată sub sancțiuni. Moscova a catalogat acțiunea drept ilegală și ”poate fi comparată cu un act de piraterie”.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sublinia că Rusia va lua măsuri pentru a asigura securitatea transportului maritim de mărfuri ca reacţie la acest incident.
Reacția Kremlinului a venit la numai câteva ore după ce preşedintele Emmanuel Macron a anunțat că Franţa, în special cu sprijinul Regatului Unit, a reţinut duminică acest petrolier.
"Marina Naţională a arestat ieri dimineaţă un nou petrolier supus sancţiunilor internaţionale, provenind din Rusia: Tagor.
Această intervenţie a fost efectuată în Atlantic, în marea liberă, cu sprijinul mai multor parteneri, printre care Regatul Unit, cu respectarea strictă a dreptului mării.
Este inacceptabil ca navele să eludeze sancţiunile internaţionale, să încalce dreptul mării şi să finanţeze războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de 4 ani", a scris Emmanuel Macron, pe X.
Separat, prefectura maritimă a Atlanticului a declarat că marina naţională a intervenit "la peste 400 de mile marine vest de capul Bretania, asupra unui petrolier provenind din Murmansk, Rusia".
"Această operaţiune a avut ca scop verificarea naţionalităţii unei nave suspectate că arborează un pavilion fals. După urcarea la bord a echipei de inspecţie, examinarea documentelor a confirmat suspiciunile privind neregulile în privinţa pavilionului arborat (...) În conformitate cu dreptul internaţional şi la cererea procurorului Republicii, nava a fost deviată", a explicat prefectura într-un comunicat.
Ambasada Rusiei la Paris a declarat luni că a solicitat autorităţilor franceze informaţii cu privire la eventualii cetăţeni ruşi aflaţi la bordul petrolierului reţinut, a relatat, de asemenea, agenţia de presă publică rusă TASS.
