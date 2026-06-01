Avanpremiera filmului „Fjord”, în regia lui Cristian Mungiu: când și unde poate fi vizionat prima dată

Filmul „Fjord”, cel mai recent lungmetraj al regizorului Cristian Mungiu, câștigătorul premiului Palme d'Or la Cannes 2026, va putea fi văzut în avanpremieră națională pe 13 iunie, de la ora 19.00, într-o proiecție unică organizată simultan în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara.

Anunțul a fost făcut luni de cineast, în cadrul unei conferințe de presă la Cinema Studio din București. Biletele vor fi puse în vânzare începând de marți.

„Pentru că mai este mult până la premiera oficială și pentru că a existat multă emoție în România generată de acest al doilea Palme d'Or, am vorbit cu sălile de cinematograf și am obținut înțelegerea lor pentru organizarea unei avanpremiere cu Fjord sub forma unei singure proiecții în toate sălile disponibile din România, din respect pentru publicul de acasă”, a declarat Cristian Mungiu.

Regizorul a explicat că premiera oficială în România nu poate fi stabilită cu precizie deocamdată, cel mai probabil urmând să aibă loc între octombrie și ianuarie, în funcție de disponibilitatea actorilor principali, Sebastian Stan și Renate Reinsve, de programul sălilor și de data lansării în Statele Unite. Proiecția de avanpremieră este realizată cu sprijinul Voodoo Films și Forum Film.

Al doilea Palme d'Or pentru Mungiu

Cristian Mungiu a cucerit trofeul suprem de la Cannes pe 23 mai, devenind al zecelea regizor din istoria festivalului care reușește această performanță de două ori, alăturându-se unor nume precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, frații Dardenne sau Michael Haneke.

„Fjord” a primit cronici internaționale elogioase după premiera mondială de la Cannes. Variety l-a descris drept „o dramă socială ingenios construită”, Screen Daily l-a numit pe Mungiu „unul dintre marii gânditori morali ai cinematografiei contemporane”, iar Deadline a caracterizat filmul drept „o dramă magistrală a vremurilor noastre polarizate”.

Povestea filmului Fjord

Pelicula urmărește povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian și leagă o prietenie cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii se apropie, în ciuda diferențelor de educație și valori.

„Fjord” este primul film în limba engleză regizat de Mungiu și totodată primul proiect „românesc” al actorului Sebastian Stan. Turnat în Norvegia în primăvara anului 2025, filmul îi reunește pe Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, alături de actorii români Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany și Ana Bodea. Dialogurile filmului se desfășoară în engleză, norvegiană, suedeză și română.