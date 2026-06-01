Copil de 12 ani, electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de tren - FOTO/VIDEO

Un băiat de 12 ani a ajuns la spital cu arsuri severe, după ce s-a electrocutat în gara din Târgu Neamț. Incidentul s‑a produs astăzi, 1 iunie, când doi copii s-au urcat pe un vagon de tren staționat.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 15:40, iar la fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț, SAJ și IPJ. Salvatorii au găsit copilul cu arsuri pe o suprafață mare a corpului, care a fost preluat imediat de ambulanță și transportat la spital.

Cel de-al doilea copil nu a suferit răni, însă a fost evaluat medical și va primi sprijin psihologic, au precizat autoritățile.

Cazul readuce în atenție pericolul extrem reprezentat de urcarea pe vagoanele de tren, mai ales în zona rețelei electrice de înaltă tensiune, unde riscul de electrocutare este major chiar și fără atingerea cablurilor.