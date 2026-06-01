Mare atenție, șoferi! Aglomerație pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, pe sensul spre Capitală. Recomandările Poliției

Sursă: Realitatea.Net

Aglomerație pe sensul spre Capitală al Autostrăzii A1 București–Pitești, pe fondul întoarcerii turiștilor din minivacanța de Rusalii. Poliția rutieră recomandă rute alternative pentru a evita zonele cu trafic intens.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că, luni după-amiază, valorile de trafic sunt intense pe sensul spre Capitală al Autostrăzii A1 Bucureşti - Piteşti, la revenirea din minivacanţa de Rusalii.

Poliţiştii rutieri recomandă şoferilor care se deplasează spre Capitală, în zonele de Vest şi Sud, să folosească ruta: Autostrada A1 - kilometrul 18 - Autostrada A0, cu ieşire la: kilometrul 83 - Bragadiru, kilometrul 75 - Jilava - şoseaua Giurgiului sau kilometrul 61 - Popeşti Leordeni - Berceni.

Totodată, oamenii legii le recomandă conducătorilor auto să verifice cu atenție condițiile de trafic înainte de plecare și să opteze pentru rute alternative atunci când situația o impune.

Mai mult, autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să evite activitățile care le pot distrage atenția de la condus, să nu efectueze depășiri ale coloanelor de autovehicule și să nu utilizeze banda de urgență a autostrăzilor.

Anul, Rusaliile au fost sărbătorite pe 31 mai (duminică), la 50 de zile de la Paște, iar a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, este zi liberă legală în România. În mod tradițional, minivacanța de Rusalii marchează și debutul sezonului turistic de vară.