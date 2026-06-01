Donald Trump, probleme de sănătate ascunse? Alertă lansată de medici privind inima președintelui

Sursă: Realitatea.Net

Raportul medical al lui Donald Trump, contestat de specialiști. Dosarul oficial prezentat publicului este incomplet în zona analizelor cardiace, acuză medicii cardiologi. Lipsa unor indicatori esențiali, cum ar fi eficiența pompării sângelui, ridică semne de întrebare cu privire la transparența datelor oferite despre starea sa de sănătate.

Controversa din jurul stării de sănătate a liderului de la Casa Albă reizbucnește după ce mai mulți specialiști au analizat ultimul său bilanț medical oficial. Deși documentul emis de Administrația Prezidențială americană îl declară pe Donald Trump într-o formă fizică excelentă, medici independenți consultați de publicația The Wall Street Journal avertizează că din raport lipsesc parametri cardiovasculari fundamentali.

Examinarea anuală detaliată a durat trei ore și s-a desfășurat la Centrul Medical Militar Național Walter Reed. Ulterior, medicul oficial al președintelui, căpitanul de marină Sean Barabella, a subliniat în memorandumul publicat că funcțiile cardiace, pulmonare și neurologice ale șefului statului sunt extrem de puternice. Mai mult, o analiză a electrocardiogramei realizată cu ajutorul inteligenței artificiale a indicat faptul că inima lui Trump, aflat la vârsta de 79 de ani, are o vârstă biologică echivalentă cu cea a unei persoane de 65 de ani.

Datele tehnice omise din analizele imagistice

Contestațiile venite din partea comunității medicale nu vizează testele efectuate, ci lipsa de transparență privind rezultatele brute. Raportul oficial menționează că Trump a fost supus unei angiografii coronariene prin tomografie computerizată (investigație destinată detectării blocajelor arteriale), unei ecocardiografii și unei ecografii a arterelor carotide, toate fiind catalogate de medicul prezidențial drept „normale”.

Cu toate acestea, experții în chirurgie vasculară și cardiologie reclamă absența unor indicatori clinici standard. Din document lipsesc date specifice precum:

Scorul de calciu: esențial pentru evaluarea depunerilor de calciu din artere.

Scorul CAD-RADS: utilizat la nivel internațional pentru a clasifica gradul exact de îngustare a vaselor de sânge.

Detaliile ecografiei carotidiene: elemente care ar permite o evaluare comparativă de specialitate.

În locul acestor cifre precise, documentul Casei Albe folosește o formulare generală, stipulând că nu s-au identificat „obstrucții arteriale sau anomalii structurale”, aspect care, în viziunea medicilor independenți, confirmă doar lipsa unui blocaj total, fără a oferi o imagine clară asupra evoluției stării arterelor.

Indicatorul cheie care a dispărut din bilanțul medical

O altă absență importantă semnalată de specialiști este valoarea fracției de ejecție, un parametru crucial determinat prin ecocardiografie, care măsoară procentul de sânge pompat de inimă la fiecare contracție. Acest indicator fusese inclus fără rețineri în rapoartele medicale ale lui Donald Trump din anii precedenți, în special în cel din 2018, însă lipsește cu desăvârșire din fișa actuală.

În replică la valul de circumspecție, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a apărat public documentul, precizând că președintele a dat dovadă de o transparență istorică legată de propria sănătate. Administrația americană a punctat că absența unor cifre nominale în raport trebuie interpretată strict ca o dovadă a faptului că investigațiile nu au scos la iveală nicio anomalie clinică semnificativă.

Dezbaterea capătă o greutate politică deosebită în contextul în care vârsta liderilor de la Washington rămâne un subiect intens analizat de opinia publică. Donald Trump, care urmează să împlinească vârsta de 80 de ani la sfârșitul acestei luni, este a doua cea mai în vârstă persoană din istorie care ocupă Biroul Oval, fiind devansat doar de predecesorul său, Joe Biden, care a părăsit funcția prezidențială la vârsta de 82 de ani.