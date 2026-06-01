Românul care a bătut candidații germani la ei acasă. Octavian Ursu a fost reales în funcția de primar al unui important oraș

Pentru a doua oară consecutiv, Octavian Ursu, politician german de origine română, a reușit să se impună în fața contracandidatului său și să își păstreze funcția de primar al orașului Görlitz, situat în estul Germaniei.

Confruntarea electorală a repetat aproape la indigo scenariul de acum șase ani, iar rezultatul final a confirmat încă o dată sprijinul de care se bucură edilul născut la București în rândul alegătorilor.

Același duel, aproape același rezultat

În turul al doilea al alegerilor locale, Octavian Ursu l-a învins din nou pe Sebastian Wippel, reprezentantul AfD. La finalul numărării voturilor, candidatul CDU a obținut 55,8% din sufragii, în timp ce adversarul său a fost votat de 44,2% dintre alegători.

Diferența amintește puternic de scrutinul din 2019, când cei doi s-au aflat pentru prima dată față în față în lupta pentru primărie. Atunci, Ursu câștigase cu 55,2%, iar Wippel obținuse 44,8%.

Primele rezultate venite din secțiile de votare păreau să îi ofere un avantaj candidatului AfD. Situația s-a schimbat însă după centralizarea voturilor exprimate prin corespondență, care au înclinat decisiv balanța în favoarea actualului primar.

Un scrutin urmărit atent în întreaga Germanie

Alegerile din Görlitz au atras atenția observatorilor politici atât la nivel regional, cât și național. Orașul era considerat un test important într-o perioadă în care AfD continuă să înregistreze rezultate solide în estul Germaniei.

În acest context, confruntarea dintre candidatul conservator și reprezentantul formațiunii de extremă dreapta a fost privită drept un indicator relevant pentru capacitatea electoratului moderat de a rezista ascensiunii discursului naționalist.

La vot s-au prezentat 56,8% dintre cei aproximativ 44.500 de cetățeni cu drept de vot.

Victoria lui Ursu vine și după o perioadă dificilă pentru administrația locală. Recent, primarul a gestionat consecințele unei explozii devastatoare care a distrus o clădire din oraș. Tragedia s-a soldat cu trei morți, printre victime aflându-se și două românce care se aflau în vacanță în Germania.

De la Conservatorul din București la conducerea unui oraș german

Octavian Ursu s-a născut la București, pe 28 octombrie 1967, și a absolvit Conservatorul. Destinul său avea să se schimbe în primăvara anului 1990, când a decis să se stabilească în Germania.

La începutul carierei sale în noua țară, a activat ca trompetist în orchestra filarmonicii din Görlitz. În timp, s-a implicat în viața publică și politică locală, ajungând să conducă unul dintre cele mai cunoscute orașe de frontieră ale Germaniei.

Görlitz este amplasat chiar la granița cu Polonia și este adesea prezentat drept un simbol al cooperării europene, datorită poziției sale geografice și a relațiilor strânse dezvoltate peste frontieră.

Orașul care a trecut printr-o tragedie

Un discurs modest

Octavian Ursu a avut un discurs rezervat în fața susținătorilor săi și a subliniat că își dorește să rămână un primar al tuturor locuitorilor orașului.

„Accept rezultatul cu modestie și voi face politică dincolo de granițele partidelor și pentru toți locuitorii orașului Görlitz.”