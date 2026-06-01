Trei vaccinuri experimentale împotriva Ebola, „accelerate de urgență” pe fondul focarului din Congo și Uganda

Dezvoltarea a trei vaccinuri experimentale împotriva virusului Bundibugyo care a declanșat actualul focar de Ebola din Congo și Uganda va fi „accelerată de urgență” de către Coaliția pentru Inovații în domeniul Pregătirii pentru Epidemii (CEPI).

CEPI a anunțat că va investi într-un portofoliu de vaccinuri experimentale în curs de dezvoltare, printre care se numără cele realizate de Inițiativa Internațională pentru Vaccinul împotriva SIDA (IAVI), Moderna și Universitatea din Oxford, care vor fi produse la Institutul Serum din India, potrivit Euronews .

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a identificat aceste trei vaccinuri candidate drept cele mai promițătoare aflate în prezent în curs de dezvoltare pentru combaterea virusului Ebola.

„Având în vedere răspândirea rapidă a virusului Bundibugyo și lipsa vaccinurilor autorizate, fiecare zi contează în lupta împotriva acestei boli mortale”, a declarat dr. Richard Hatchett, directorul executiv al CEPI.

Moderna, finanțată cu 50 de milioane de dolari

CEPI va finanța testele preclinice și studiile clinice de fază 1 ale vaccinului candidat dezvoltat de Moderna, bazat pe aceeași tehnologie ARNm utilizată în vaccinurile anti-COVID-19. Suma alocată se ridică la 50 de milioane de dolari (circa 43 de milioane de euro).

Universitatea Oxford și Institutul Serum din India vor beneficia de finanțare de până la 8,6 milioane de dolari (7,4 milioane de euro), destinată testelor clinice și activităților de pregătire pentru studiile de fază 1.

IAVI, organizația globală de dezvoltare a vaccinurilor cu parteneriat guvernamental indian, va primi până la 3,2 milioane de dolari (aproximativ 2,57 milioane de euro). Vaccinul candidat al organizației se bazează pe platforma rVSV, aceeași tehnologie folosită într-un vaccin deja aprobat și precalificat de OMS împotriva tulpinii Zaire a virusului Ebola.

„Investiția CEPI în trei vaccinuri candidate împotriva virusului Ebola de tip Bundibugyo este atât oportună, cât și esențială pentru sănătatea Africii”, a declarat dr. Jean Kaseya, directorul general al Centrelor Africane pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.