Iranul suspendă negocierile de pace cu SUA și amenință că va bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb

Iranul a transmis luni că negocierile cu Statele Unite sunt excluse atât timp cât Israelul continuă operațiunile militare în Liban și Gaza, potrivit agenției Tasnim, afiliată Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Tasnim a mai precizat că negociatorii iranieni au întrerupt comunicarea cu Washingtonul prin intermediari, invocând drept motiv ofensiva militară israeliană din Liban.

Iranul a avertizat totodată că, alături de ceea ce numește „frontul de rezistență”, grupările pe care le susține în regiune, va încerca să blocheze complet strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Teheranul intenționează, de asemenea, să „activeze" alte fronturi, inclusiv strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată în largul coastelor Yemenului.

Rebelii Houthi, gruparea islamistă armată care controlează mari părți din Yemen și care a atacat anterior nave în Marea Roșie, sunt aliați ai Iranului și reprezintă, cel mai probabil, „rezistența” la care face referire comunicatul iranian, potrivit The Guardian.