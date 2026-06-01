CNAS anunță măsuri pentru modernizarea sistemului de sănătate și eficientizarea cheltuielilor

Președintele Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a prezentat trei măsuri considerate esențiale pentru modernizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate și pentru o gestionare mai eficientă a fondurilor publice.

Prima măsură vizează înființarea unui Departament de Farmaco-Economie, aflat în subordinea directă a conducerii CNAS și format din medici, farmaciști și economiști. Noua structură va analiza impactul economic și beneficiile clinice ale medicamentelor, contribuind la fundamentarea deciziilor privind rambursarea terapiilor și la utilizarea mai eficientă a resurselor financiare.

De asemenea, Consiliul de Administrație al CNAS a aprobat crearea unei Direcții Naționale de Audit Public Intern, prin reorganizarea actualei structuri de audit. Potrivit lui Horațiu-Remus Moldovan, măsura este necesară în contextul administrării anuale a aproximativ 18 miliarde de euro din fonduri publice, având rolul de a evalua eficiența cheltuielilor și de a identifica eventuale vulnerabilități în sistem.

Cea de-a treia inițiativă urmărește consolidarea colaborării dintre sectorul public și cel privat în cadrul programelor naționale de sănătate. În acest sens, CNAS a lansat în consultare publică un proiect de ordin care stabilește criterii clare pentru situațiile în care furnizorii publici nu pot acoperi integral cererea de servicii medicale.

Măsura vizează în special programele destinate pacienților cu afecțiuni grave, precum cancerul și bolile cardiovasculare, dar și accesul la investigații complexe, inclusiv PET-CT și servicii de radioterapie. Potrivit conducerii CNAS, noile măsuri au ca obiectiv creșterea eficienței sistemului, utilizarea responsabilă a fondurilor publice și îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale de calitate.