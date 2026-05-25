Moment stânjenitor la Kremlin. Vladimir Putin și-a pierdut vocea în fața militarilor, iar imaginile au explodat pe internet

Moment stânjenitor pentru Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a încercat să încurajeze mai mulți ofițeri ai armatei ruse cu un strigăt, dar vocea l-a trădat de două ori: mai întâi în timp ce stătea așezat, apoi după ce s-a ridicat în picioare. Imaginile au ajuns virale. Unii internauți s-au abținut cu greu să nu glumească pe seama vârstei lui Putin, care nu-i permite să vorbească tare. Mulți au sugerat că ar putea fi vorba despre o boală sau un accident vascular cerebral.

Un nou videoclip cu Vladimir Putin a provocat un val de reacții și ironii pe rețelele de socializare, după ce liderul de la Kremlin a fost surprins într-un moment considerat de mulți drept extrem de jenant. În imaginile devenite virale, Putin încearcă să îi mobilizeze pe mai mulți ofițeri ruși printr-un strigăt de luptă, însă vocea îl lasă exact în clipa în care încearcă să pară autoritar și energic.

Înregistrarea care circulă acum intens online a fost distribuită de Serhii Sternenko, consilier al ministrului Apărării din Ucraina. Acesta a publicat clipul însoțit de un mesaj acid:

Putin nu putea striga ”ura”

Nebunia progresează”, a scris Sternenko în mesajul său.

Momentul care a atras atenția ar fi avut loc vineri, 22 mai, în timpul unui discurs susținut de liderul rus în fața unor ofițeri ai armatei. Imaginile îl arată pe Putin încercând să strige puternic „Ura!”, însă tentativa se transformă rapid într-un episod stânjenitor.

Vocea îl trădează chiar în fața militarilor

În prima fază, Putin reușește cu dificultate să rostească exclamația în timp ce se află așezat. Situația devine însă și mai evidentă în momentul în care se ridică în picioare pentru a repeta strigătul. De această dată, vocea aproape că îl abandonează complet, iar reacția din sală vine imediat.

Ofițerii prezenți încep să strige la rândul lor, acoperind practic lipsa de forță a liderului rus și transformând scena într-una care a alimentat rapid speculațiile despre starea sa fizică.

Clipul a fost redistribuit masiv pe platformele sociale, iar utilizatorii au comentat pe larg schimbarea de ton și dificultatea evidentă a lui Putin de a-și controla vocea.

Filmarea ar fi fost ștearsă după ce au apărut ironiile

Potrivit informațiilor apărute ulterior, imaginile ar fi fost publicate inițial chiar de presa de propagandă din Rusia. După ce secvența a început să fie redistribuită însoțită de glume și comentarii ironice, videoclipul ar fi fost eliminat de pe rețelele sociale.

În mediul online au apărut imediat comentarii legate de vârsta liderului rus și de starea sa de sănătate. Mai mulți internauți au sugerat că dificultatea de a vorbi tare și postura rigidă ar putea indica existența unor probleme medicale mai serioase.

Au reapărut speculațiile despre sănătatea liderului rus

De-a lungul ultimilor ani, în jurul lui Putin au circulat constant zvonuri legate de posibile afecțiuni sau probleme neurologice. De fiecare dată însă, Kremlinul a respins orice speculație privind sănătatea președintelui rus.

Analistul Stephen Hutchings avertiza anterior că cei care se așteaptă să îl vadă pe Putin într-o stare vizibil degradată ar putea avea surprize, deoarece liderul de la Kremlin a învățat de mai bine de un deceniu să gestioneze atent orice discuție publică despre starea sa fizică.

Cu toate acestea, imaginile recente au reaprins discuțiile. Mulți observatori au remarcat faptul că Putin pare să se miște prudent, cu gesturi reținute și o postură tot mai încovoiată, elemente care contrastează puternic cu imaginea de lider dur și invincibil pe care Kremlinul încearcă să o promoveze constant.

Vizita din China a alimentat și ea comentariile

Nu este pentru prima dată în ultimele luni când apar imagini cu Putin care provoacă reacții pe internet. Și secvențele surprinse la sosirea sa în China au generat numeroase comentarii, după întâlnirea cu Xi Jinping.

Pe rețelele sociale s-a discutat intens despre imaginile de la Beijing, unde liderul rus apărea vizibil incomod în prezența omologului chinez. Unii observatori au remarcat că Putin mergea ușor în spatele lui Xi Jinping, cu privirea în jos și evitând contactul vizual direct.

Vizita a avut loc într-un moment important pentru Moscova, care încearcă să obțină noi acorduri economice și energetice din partea Chinei, pe fondul presiunilor occidentale și al sancțiunilor impuse Rusiei.