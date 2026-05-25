Noi reguli pentru proprietarii care închiriază camere și apartamente în regim hotelier

Sursă: Realitatea PLUS

Noi reguli pentru proprietarii care închiriază turiștilor camere sau apartamente. Practic, de acum, proprietarii trebuie să aibă case de marcat și să emită bon fiscal pentru turiști, indiferent dacă închiriază pentru una sau două nopți, ori pentru perioade mai lungi.

Începând cu luna mai, proprietarii care închiriază turiștiilor case, apartamente sau camere în regim hotelier trebuie să respecte reguli noi asemănătoare celor din hoteluri.

Mai exact sunt obligați să aibă casă de marcat și să ofere bon fiscal pentru fiecare cazare indiferent dacă turistul stă o noapte sau mai multe zile.

Schimbările vin după un regulament european care cere o evidență mai clară a locuințelor închiriate către turiști. Astfel proprietățile vor trebui înregistrate oficial și vor primi un număr unic de identificars.

În plus platformele online prin care sunt promovate aceste apartamente sau case vor transmite date despre activitatea gazdelor către autorități. Prin aceste măsuri statul vrea să fiscalizeze mai bine piața închirierilor turistice și să știe exact câte locuințe sunt oferite spre cazare în România.