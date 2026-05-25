Sindicatul polițiștilor respinge noua lege a salarizării: „Nu vom accepta ca inechitățile istorice să fie îngropate”

Sursă: Realitatea.net

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual a reacționat după ce Ministerul Muncii a pus în transparență publică primul draft al noii Legi-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, act normativ care ar urma să intre în vigoare din ianuarie 2027.

Reprezentanții SNPPC spun că se opun adoptării unei noi legi a salarizării înainte ca actuala Lege-cadru nr. 153/2017 să fie aplicată integral.

SNPPC: „Nu vom fi de acord cu nicio nouă lege a salarizării”

Sindicaliștii susțin că își mențin poziția exprimată anterior și avertizează că vor încerca să blocheze aplicarea noii legi prin toate mijloacele legale.

„Organizația noastră sindicală nu va fi de acord cu nicio nouă lege a salarizării și va bloca prin toate mijloacele legale implementarea acesteia, până când actualul act normativ, Legea-cadru nr. 153/2017, nu va fi aplicat în mod INTEGRAL!”, au transmis reprezentanții SNPPC.

Sindicatul afirmă că noul proiect urmărește reducerea raportului salarial de la 1:12 la 1:8, măsură care, potrivit sindicaliștilor, ar putea duce la diminuarea veniturilor nete pentru angajați.

„Înțelegem că Guvernul României vrea să promoveze o nouă reformă salarială, invocând obligații și angajamente din PNRR și impunând o compresie a raportului salarial de la 1:12 la 1:8, dar aducem aminte faptul că statul eșuează, de ani de zile, în a-și respecta propriile obligații legale față de structurile de aplicare a legii”, precizează SNPPC.

Sindicaliștii spun că familia ocupațională „Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională” este afectată constant de măsurile de austeritate și de limitările bugetare invocate de autorități. Reprezentanții SNPPC afirmă că, la aproape 10 ani de la adoptarea Legii nr. 153/2017, angajații din sistemul de apărare și ordine publică au în continuare restanțe salariale importante.

Potrivit acestora, mai multe drepturi financiare și elemente salariale sunt calculate în continuare după valori vechi și diminuate.

„Numeroase drepturi financiare și elemente salariale esențiale nu sunt corelate cu salariul de funcție sau de bază actual, fiind înghețate sau acordate prin raportare la valori artificiale și mult diminuate, stabilite în anii trecuți”, au transmis sindicaliștii.

Aceștia susțin că situația a generat „discriminări profunde și opacitate în sistemul de remunerare”.

Nemulțumiri și față de plafonarea sporurilor

SNPPC critică și prevederile din noul proiect de lege care stabilesc o plafonare a componentelor variabile la maximum 20%. Sindicaliștii spun că schimbările propuse nu rezolvă problemele existente și anunță că vor continua demersurile în instanță pentru recuperarea drepturilor salariale.

„Subliniem că nicio metodologie analitică de evaluare și nicio promisiune de stimulare a performanței nu pot masca realitatea nerespectării drepturilor deja câștigate prin lege”, au transmis reprezentanții sindicatului.

Solicitare către Guvern

SNPPC anunță că a transmis deja solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Interne pentru actualizarea elementelor salariale și plata restanțelor financiare. Sindicatul cere Guvernului și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale să oprească actualul calendar legislativ sau să achite integral datoriile către personalul din sistemul de apărare și ordine publică.

„Nu ne opunem unei legi mai favorabile, dar nici nu vom accepta ca inechitățile istorice să fie îngropate sub pretextul unei noi reforme legislative!”, au concluzionat reprezentanții SNPPC.