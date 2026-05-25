Start la înscrierile la grădiniță. Calendar complet, etape și regulile pe care părinții trebuie să le știe înainte de depunerea cererilor

Înscrierile la grădiniță au început oficial luni, iar procesul se va desfășura în mai multe etape, până la finalul verii, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Prima etapă se desfășoară în perioada 25 mai – 18 iunie și include depunerea cererilor, procesarea acestora și afișarea rezultatelor inițiale.

Înscrierea se face pe baza a trei opțiuni

Părinții pot completa cererile de înscriere în funcție de trei opțiuni, locurile fiind alocate în limita disponibilității din fiecare unitate de învățământ.

În cadrul primei etape, colectarea efectivă a cererilor are loc între 25 și 29 mai.

După această perioadă, dosarele sunt procesate în trei runde distincte, în funcție de opțiunile exprimate.

Procesare în trei etape distincte

Între 2 și 8 iunie are loc analiza cererilor pentru prima opțiune selectată de părinți.

Ulterior, în intervalul 9 – 12 iunie, sunt evaluate cererile corespunzătoare celei de-a doua opțiuni.

Ultima rundă din această etapă se desfășoară între 15 și 17 iunie, când sunt procesate solicitările aferente celei de-a treia opțiuni.

Pe 18 iunie sunt afișate rezultatele finale ale primei etape, împreună cu locurile rămase disponibile.

A doua etapă de înscriere în iunie și iulie

După finalizarea primei runde, urmează o a doua etapă de înscrieri, programată între 22 iunie și 9 iulie.

În această perioadă, cererile sunt colectate între 22 și 26 iunie, urmând să fie procesate în trei faze succesive.

Prima analiză are loc între 29 iunie și 1 iulie, pentru prima opțiune exprimată.

A doua etapă de procesare se desfășoară între 2 și 6 iulie, iar ultima între 7 și 8 iulie, pentru a treia opțiune.

Pe 9 iulie sunt publicate rezultatele finale și locurile rămase libere după această rundă.

Etapa de ajustări, în august

Ultima fază a procesului de înscriere este etapa de ajustări, programată între 17 și 27 august.

În această perioadă, locurile rămase libere sunt redistribuite pe baza solicitărilor depuse la inspectoratele școlare.

Pot fi înscriși copiii care nu au fost repartizați în primele două etape, cu prioritate fiind acordată copiilor de 4 și 5 ani, celor care nu au fost admiși la clasa pregătitoare, dar și copiilor de peste 2 ani pentru care se solicită înscrierea la grupa mică.

Rezultatele finale ale acestei etape sunt afișate pe 28 august.

Regulă importantă pentru părinți

Autoritățile din educație subliniază că ordinea depunerii cererilor sau numărul de înregistrare nu reprezintă criterii de departajare.

Repartizarea copiilor nu se face în funcție de principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale și specifice stabilite prin metodologie.