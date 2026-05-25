Ursula von der Leyen, vizită de urgență în Lituania după valul de drone din spațiul aerian baltic

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua marți o vizită în Lituania, în contextul tensiunilor crescânde generate de incursiunile repetate ale dronelor în spațiul aerian al statelor baltice, care au determinat autoritățile să solicite cetățenilor să se adăpostească în subsoluri și buncăre.

Potrivit unor oficiali europeni citați de Politico sub protecția anonimatului, von der Leyen urmează să se întâlnească cu șefi de stat și de guvern din țările baltice pentru a discuta un răspuns coordonat la aceste incidente.

La vizită va participa și Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare. Pe lângă transmiterea unui mesaj de solidaritate cu statele baltice, întâlnirea va viza consolidarea capacităților comune de apărare prin principalele programe de finanțare și planificare ale Comisiei Europene.

Val de incidente în spațiul aerian baltic

Lituania a emis o alertă aeriană după ce o dronă rătăcită a fost detectată în apropierea frontierei cu Belarus, misiunea NATO de poliție aeriană în zona baltică fiind activată imediat. Incidentul survine după ce două drone ucrainene destinate țintelor din Rusia au căzut la începutul lunii peste un depozit de combustibil din Letonia, provocând o criză politică soldată cu prăbușirea coaliției de guvernare de la Riga. Săptămâna trecută, un avion românesc F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian al Estoniei.

„Amenințările publice ale Rusiei împotriva statelor noastre baltice sunt complet inacceptabile”, a transmis von der Leyen pe rețelele sociale.

„Rusia și Belarus poartă responsabilitatea directă pentru dronele care pun în pericol viețile și securitatea oamenilor de pe flancul nostru estic. Europa va răspunde cu unitate și forță.”