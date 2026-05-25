„Gata cu luxul din politică!” Premierul Ungariei își taie singur salariul și anunță măcel financiar pentru miniștri și parlamentari

Peter Magyar a anunțat un plan amplu de reducere a veniturilor din zona politică și administrativă, susținând că oficialii statului trebuie să renunțe la privilegii într-o perioadă economică tensionată. Noul premier ungar a declarat că inclusiv propriul salariu va fi redus drastic, ajungând la mai puțin de jumătate din cât încasa fostul lider de la Budapesta, Viktor Orban.

Într-un interviu acordat sâmbătă seara postului RTL, Magyar a explicat că măsurile pregătite de guvern vor afecta direct veniturile miniștrilor, parlamentarilor, primarilor și ale conducerilor companiilor de stat.

Premierul spune că își reduce singur veniturile

Șeful executivului ungar a prezentat și structura noului său pachet salarial. Potrivit declarațiilor sale, va încasa 2,3 milioane de forinți brut ca salariu de premier, la care se adaugă indemnizația de parlamentar, în valoare de 1,5 milioane de forinți brut.

În total, venitul lunar al lui Peter Magyar ar urma să ajungă la 3,8 milioane de forinți brut, echivalentul a aproximativ 10.600 de euro.

Prin comparație, ultimul salariu raportat al lui Viktor Orban era de 7,8 milioane de forinți brut, adică în jur de 22.000 de euro lunar.

Tăieri serioase și pentru parlamentari

Noile măsuri pregătite la Budapesta nu vizează doar conducerea guvernului. Peter Magyar a anunțat că și indemnizațiile parlamentarilor vor fi reduse considerabil, scrie Daily News Hungary .

Premierul a criticat actualul sistem, despre care spune că permite deconturi extrem de mari pentru combustibil, cazare și cheltuieli cu personalul auxiliar. Potrivit acestuia, unii parlamentari puteau ajunge la rambursări de până la 7 milioane de forinți pe lună.

În noua formulă propusă de executiv, plafonul ar urma să scadă sub pragul de 5 milioane de forinți lunar.

Magyar a insistat că nici măcar aceste sume nu intenționează să fie folosite integral și a acuzat vechiul mecanism că favoriza direcționarea indirectă a banilor publici către structuri apropiate partidului Fidesz.

„Vor fi posibile doar salarii mai mici pentru miniștri și secretari de stat”, a spus Magyar.

Acesta a adăugat că actuala situație economică obligă clasa politică să manifeste mai multă modestie și reținere în raport cu cheltuielile publice.

Companiile de stat intră și ele în vizor

Programul de reducere a costurilor nu se oprește la nivelul guvernului și parlamentului. Premierul ungar a confirmat că vor fi diminuate și salariile directorilor din companiile de stat, dar și indemnizațiile membrilor din consiliile de supraveghere și structurile consultative.

Potrivit estimărilor prezentate de executiv, economiile generate doar la nivel parlamentar ar putea ajunge la aproximativ 50 de miliarde de forinți, echivalentul a circa 139 de milioane de euro.

Restricții și pentru privilegiile oficialilor

Guvernul de la Budapesta pregătește și măsuri suplimentare privind privilegiile de care beneficiază demnitarii și funcționarii publici.

Peter Magyar a declarat că autoritățile vor înăspri regulile pentru acordarea pașapoartelor diplomatice și pentru utilizarea girofarurilor pe mașinile oficiale.

Conform noilor reguli propuse, doar premierul și reprezentanții Ministerului de Interne vor mai avea dreptul să utilizeze semnalele luminoase albastre și numai în situații considerate strict necesare.

Premierul vorbește despre „exemplul” pe care trebuie să îl dea politicienii

Șeful guvernului ungar susține că reformele anunțate nu reprezintă doar un exercițiu contabil, ci și un mesaj adresat societății.

„Contează ce fel de exemplu oferim oamenilor din Ungaria și lumii”, a declarat el în cadrul interviului.

Peter Magyar a mai spus că politicienii și funcționarii publici ar trebui să se comporte ca slujitori ai cetățenilor și nu ca membri ai unei elite privilegiate, separate de problemele reale ale populației.