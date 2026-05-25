Crin Antonescu, atac dur la Bolojan: „Userizarea PNL nu prea are cum să fie o întâmplare. Probabil că e un proiect în derulare”

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a lansat duminică un atac vehement la adresa conducerii actuale a partidului, acuzând că „userizarea” PNL-ului nu este o întâmplare, ci „un proiect în derulare”.

„Întâmplare nu prea are cum să fie. Nu pot da detalii sau dovezi, altele decât persoanele cu care s-a înconjurat Bolojan, anumite idei pe care le propagă, caracterul demagogic și ușor extremist. Probabil că e un proiect, văd că el se derulează, văd că istoria PNL-ului se reduce la această isterie anti-PSD”, a declarat Crin Antonescu la un post TV.

Crin Antonescu, critici la adresa lui Bolojan și a „euforiei” din PNL

Fostul lider liberal a ironizat entuziasmul actualei conduceri a partidului, comparând-o cu o stare de ebrietate imaginară.

„A reduce istoria PNL și aspirațiile la o luptă monomaniacă împotriva PSD mi se pare păgubos. Bolojan, acum, este ca mare parte din PNL, într-un soi de euforie în avans. S-au îmbătat fără să bea. Niște ocazii electorale există. Se pot obține voturi pe treaba asta”, a mai spus Antonescu.

Antonescu a ținut să readucă în peisaj și imaginea lui Klaus Iohannis în raport cu această narațiune a actualului PNL, reamintind că fostul președinte „a îmbrăcat geaca roșie”, a refuzat să acorde mandatul de premier PSD după alegerile câștigate de aceștia și a contribuit la intrarea lui Dragnea la închisoare.

„Nu știu de ce Iohannis e așa șters din istorie. Totuși, a îmbrăcat geaca roșie și a făcut scandal mare, să ne amintim cum a înlăturat guvernul PSD al lui Ponta, cum a refuzat să pună unui partid cu 46% din voturi câștigate prim-ministru, cum a intrat Dragnea la pușcărie.”, a remarcat fostul lider liberal.

„Unde ați fost când PNL lingea clanțe la Cotroceni?"

Cel mai acid reproș lansat de Crin Antonescu a vizat lipsa de curaj civic a actualilor lideri liberali în perioadele dificile.

„Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL «lingea clanțe» la Cotroceni? Când ați spus ceva, oricât de puțin, oricât de slab? Când ați piuit ceva?”, i-a apostrofat Antonescu, punând sub semnul întrebării credibilitatea „noilor reformatori” ai partidului.

Conflict Bolojan - Nicușor Dan și perspectiva prezidențialelor

Referitor la relația dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan, Antonescu este convins că „sunt într-un conflict politic deja”. Cât privește o eventuală candidatură prezidențială a lui Bolojan, fostul candidat la alegerile prezidențiale a temperat discuțiile, subliniind că „mai avem, până la alegeri, vreo trei ani bătuți pe muchie, în care România și românii trebuie să trăiască și să fie guvernați, să aibă politicieni cât de cât cerebrali”.