Accident teribil în Bistrița-Năsăud: doi tineri au intrat cu mașina într-o clădire. Unul dintre ei a fost grav rănit - VIDEO
Accident rutier grav
Un accident grav a avut loc în această dimineață, în localitatea Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud. Un autoturism în care se aflau doi tineri a izbit cu putere un garaj aflat pe marginea drumului, iar unul a fost transportat la spital în stare gravă. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional.
UPDATE
Primele imagini de la fața locului arată mașina distrusă în urma impactului violent. Potrivit informațiilor preliminare, autoturismul circula pe drumul principal din Rebrișoara când a pierdut direcția și a lovit frontal garajul construit lângă șosea.
În vehicul se aflau doi tineri. Martorii spun că unul dintre ei ar fi suferit răni serioase, fiind preluat de echipajele medicale în stare gravă. Celălalt tânăr ar fi fost conștient în momentul intervenției salvatorilor.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului: viteză, neatenție sau o posibilă defecțiune tehnică.
Citește și:
- 11:42 - Anca Alexandrescu, informații bombă din culisele scenei politice: „Se dorește nominalizarea unui premier la mișto”
- 11:36 - Descinderi la Sintești după incendierile de deșeuri. Garda de Mediu a descoperit depozite ilegale de cupru și aluminiu
- 11:22 - Iranul își mută baza de pregătire de la Cupa Mondială din SUA în Mexic
- 11:11 - Locomotiva unui tren de pasageri a luat foc în Bihor. Pompierii au intervenit de urgență
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News