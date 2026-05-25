Accident teribil în Bistrița-Năsăud: doi tineri au intrat cu mașina într-o clădire. Unul dintre ei a fost grav rănit - VIDEO

Un accident grav a avut loc în această dimineață, în localitatea Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud. Un autoturism în care se aflau doi tineri a izbit cu putere un garaj aflat pe marginea drumului, iar unul a fost transportat la spital în stare gravă. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional.

Primele imagini de la fața locului arată mașina distrusă în urma impactului violent. Potrivit informațiilor preliminare, autoturismul circula pe drumul principal din Rebrișoara când a pierdut direcția și a lovit frontal garajul construit lângă șosea.

În vehicul se aflau doi tineri. Martorii spun că unul dintre ei ar fi suferit răni serioase, fiind preluat de echipajele medicale în stare gravă. Celălalt tânăr ar fi fost conștient în momentul intervenției salvatorilor.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului: viteză, neatenție sau o posibilă defecțiune tehnică.