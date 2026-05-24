Incendiu de proporții într-o gospodărie din județul Suceava. Flăcările amenință o pădure din zonă-VIDEO
24 mai 2026, 23:00
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică seară într-o gospodărie din localitatea Neagra, județul Suceava. Flăcările au cuprins o casă, mai multe anexe, și amenință să se extindă într-o pădure din apropiere.
La fața locului, intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei, împreună cu lucrători ai SVSU Broșteni, cu patru autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD.
Din primele informații, incendiul se manifestă la o casă de locuit și la anexe.
”Incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare. Până la acest moment nu sunt înregistrate victime”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.
