Doi copii, la un pas de moarte după ce au intrat în râul Ialomița pentru a recupera o minge. Au fost salvați la timp de polițiști

Doi minori, în vârstă de 14 și 17 ani, aflați în pericol de înec în râul Ialomița, pe raza comunei prahovene Poienarii Burchii, au fost salvați duminică de doi polițiști. Victimele au intrat să recupereze o minge.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a transmis că polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că doi copii au intrat în apă în zona unui baraj, unde debitul apei era foarte mare, și nu au mai reușit să ajungă la mal.

Potrivit lor, mai muți copii se jucau în zonă, iar la un moment dat, mingea lor a ajuns în apă. Imediat, doi minori, de 14 și 17 ani, au mers să o recupereze, însă între timp barajul s-a deschis, iar debitul de apă a crescut, astfel că aceștia nu au mai putut ieși din cauza curenților.

Un alt copil aflat cu ei la joacă a sunat la 112, iar la fața locului au intervenit doi polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț, care au reușit să îi scoată cu o frânghie.

Cei doi minori au fost evaluați la fața locului și sunt în afara oricărui pericol.