Scandalul azilelor din Bihor | Dragoș Pîslaru acuză: Statul e neputincios. Soluția propusă de urgență

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 23:09

Ororile descoperite în azilele clandestine din județul Bihor scot la iveală neputința cronică a autorităților, un eșec recunoscut deschis de la vârful Executivului. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a lansat o reacție extrem de dură, mărturisind că această criză dovedește incapacitatea statului român de a-i proteja pe cei mai neajutorați dintre cetățeni. Oficialul a cerut de urgență crearea unui protocol național de intervenție și a anunțat un set de măsuri drastice pentru a elimina definitiv breșele din sistemul de asistență socială.

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