Schimbare majoră la RAR pentru mașinile noi. Ce se întâmplă din acest an cu Certificatul de Conformitate

Reguli noi în Uniunea Europeană pentru înmatricularea autoturismelor, cu aplicare treptată în România. Începând cu 5 iulie 2026, formatul digital devine obligatoriu la nivel comunitar pentru mașinile noi, prin introducerea Certificatului de Conformitate electronic (eCOC-IVI 2.0). Deși noua directivă europeană vizează eliminarea completă a birocrației, autoritățile de la București au decis o implementare în etape, ceea ce înseamnă că varianta tradițională pe hârtie va rămâne valabilă pe toată durata perioadei de tranziție.
Registrul Auto Român (RAR) a publicat normele metodologice privind eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV) pentru mașinile noi, în contextul trecerii la formatul digital european. Pentru a preveni blocajele birocratice și întârzierile la înmatricularea autoturismelor, statele membre ale Uniunii Europene au aprobat o perioadă de grație în cadrul Grupului de Lucru pentru Vehiculele cu Motor (MVWG).
Calendarul oficial de tranziție se va întinde până cel târziu la 29 noiembrie 2026. Până la acea dată, șoferii și dealerii auto pot folosi în paralel atât vechiul Certificat de Conformitate pe hârtie, cât și o versiune tipărită, semnată și ștampilată, a datelor din noul sistem electronic eCOC. Reprezentanții instituției anunță că infrastructura tehnică a RAR este complet funcțională și pregătită să proceseze noile documente digitale pentru constructorii auto și importatorii deja înrolați în sistem, cu condiția ca datele tehnice să fie încărcate în rețeaua europeană dedicată.
Ce reprezintă platforma EUCARIS și de când devine obligatoriu formatul digital
Sistemul informatic european EUCARIS (European Car and Driving Licence Information System) funcționează ca o rețea securizată prin care țările membre UE fac schimb de date în timp real despre vehicule, înmatriculări și permise de conducere. Acesta este pilonul pe care se va sprijini digitalizarea documentelor auto.
Pentru a asigura accesul tuturor cetățenilor la noile facilități digitale, RAR lucrează la o procedură extinsă care va permite inclusiv persoanelor fizice obținerea CIV direct pe baza fișierelor electronice eCOC-IVI 2.0. Noua metodă de lucru va fi implementată la nivel național în cursul lunii august 2026. Până la activarea completă a acesteia, persoanele care merg la reprezentanțele RAR sau folosesc aplicațiile online ale instituției trebuie să aibă asupra lor varianta fizică (pe hârtie) a Certificatului de Conformitate sau duplicatul tipărit al variantei digitale.
Calendarul lansării Punctului Național de Acces (NAP) pentru constructorii auto
O altă componentă majoră aflată în dezvoltare este Punctul Național de Acces (NAP), o platformă tehnică ce va deveni operațională din luna septembrie 2026. Acest portal le va permite direct producătorilor auto autohtoni să genereze, să valideze și să transmită certificatele electronice eCOC-IVI direct în baza de date EUCARIS. În lipsa acestei platforme temporare, uzinele și constructorii din România sunt autorizați să emită în continuare documente pe format de hârtie pentru eliberarea cărților de identitate auto.
Pentru ca trecerea la noul sistem eCOC-IVI 2.0 să se facă fără sincope în a doua jumătate a anului 2026, RAR va organiza sesiuni de instruire și întâlniri tehnice cu importatorii, distribuitorii și producătorii autorizați de vehicule. Oficialii reamintesc faptul că Certificatul de Conformitate reprezintă actul vital care demonstrează că o mașină respectă standardele de siguranță europene, iar absența lui atrage automat respingerea dosarului de înmatriculare.