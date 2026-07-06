Schimbare majoră la RAR pentru mașinile noi. Ce se întâmplă din acest an cu Certificatul de Conformitate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 19:42

Reguli noi în Uniunea Europeană pentru înmatricularea autoturismelor, cu aplicare treptată în România. Începând cu 5 iulie 2026, formatul digital devine obligatoriu la nivel comunitar pentru mașinile noi, prin introducerea Certificatului de Conformitate electronic (eCOC-IVI 2.0). Deși noua directivă europeană vizează eliminarea completă a birocrației, autoritățile de la București au decis o implementare în etape, ceea ce înseamnă că varianta tradițională pe hârtie va rămâne valabilă pe toată durata perioadei de tranziție.

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