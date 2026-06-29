Floarea rară din România pe care nu ai voie să o rupi. Amenzi de până la mii de lei și chiar pedeapsă cu închisoarea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 21:06

În România există specii de plante de o frumusețe aparte, însă unele dintre ele sunt strict protejate prin lege. Printre acestea se numără o floare galbenă spectaculoasă, pe care turiștii o pot admira în zonele montane, dar pe care nu au voie să o culeagă sau să o distrugă.

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