Floarea rară din România pe care nu ai voie să o rupi. Amenzi de până la mii de lei și chiar pedeapsă cu închisoarea

În România există specii de plante de o frumusețe aparte, însă unele dintre ele sunt strict protejate prin lege. Printre acestea se numără o floare galbenă spectaculoasă, pe care turiștii o pot admira în zonele montane, dar pe care nu au voie să o culeagă sau să o distrugă.
Este vorba despre ghințura galbenă, o plantă rară aflată în pericol de dispariție, pentru care legislația prevede sancțiuni severe în cazul recoltării ilegale.
Ghințura galbenă, floarea protejată de lege
Ghințura galbenă este una dintre cele mai frumoase plante spontane care cresc în flora României. Floarea sa galben intens poate fi întâlnită în special în zonele montane, unde înflorește în lunile iulie și august.
Deși este apreciată pentru aspectul său decorativ, planta este protejată prin lege, iar culegerea sau ruperea ei este strict interzisă.
Autoritățile atrag atenția că specia este tot mai rar întâlnită, pe fondul extinderii activităților umane în zonele sălbatice și al schimbărilor climatice care afectează ecosistemele naturale.
Amenzi de mii de lei pentru cei care o distrug
Persoanele care rup sau colectează ghințura galbenă riscă sancțiuni importante. Conform legislației în vigoare, amenzile pot ajunge la mii de lei, iar în unele cazuri se poate ajunge chiar la pedeapsa cu închisoarea de până la trei luni.
Măsurile au fost introduse pentru a proteja speciile aflate în pericol și pentru a preveni dispariția unor plante rare din flora spontană a României.
Utilizări medicinale cunoscute
Dincolo de frumusețea sa, ghințura galbenă este cunoscută și pentru proprietățile sale medicinale.
Rădăcina plantei este utilizată în farmacologie, fiind asociată cu tratarea unor afecțiuni precum gastrita hipoacidă și diverse tulburări dispeptice. De asemenea, este menționată pentru efectele sale antihelmintice, antimalarice și antipiretice.
Apel la responsabilitate în zonele montane
Autoritățile recomandă ca această plantă să fie doar admirată în mediul natural, fără a fi atinsă sau culeasă.
Ghințura galbenă rămâne una dintre speciile care contribuie la biodiversitatea României, iar protejarea ei depinde în mare măsură de comportamentul responsabil al turiștilor și al celor care ajung în zonele unde aceasta crește în mod natural.