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Modificări în transportul public din București: liniile 66, 69 și 85 vor circula pe trasee scurtate sâmbătă

Liniile 66, 69 și 85 vor circula pe trasee scurtate sâmbătă

Liniile 66, 69 și 85 vor circula pe trasee scurtate sâmbătă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 09:08

Sâmbătă, călătorii din București trebuie să se aștepte la modificări importante ale circulației troleibuzelor în zona centrală a Capitalei. Restricțiile de trafic impuse pe primele două benzi ale Bulevardului Regina Elisabeta, pe sensul de mers de la Piața Universității spre Bulevardul Mihail Kogălniceanu, sunt necesare pentru instalarea unei macarale în fața Universității București.

Ca urmare, liniile de troleibuz 66, 69 și 85 vor circula pe trasee scurtate. Linia 66 va merge doar între „Spitalul Fundeni” și „Piața Rosetti”, linia 69 va circula între „Valea Argeșului” și „Podul Operei”, iar linia 85 între „Arena Națională” și „Piața Rosetti”.

Pentru a menține legăturile de transport în zona afectată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) introduce temporar două linii suplimentare. Linia de troleibuz 70 va face legătura între „Bd. Basarabia” și „Piața Rosetti”, iar linia navetă de autobuz 685 va asigura conexiunea est–vest între „Bd. Banu Manta” și „Piața Rosetti”, traversând zona Gării de Nord și centrul orașului.

Măsurile sunt valabile doar pe durata lucrărilor de sâmbătă, iar TPBI recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să își planifice din timp deplasările pentru a evita întârzierile.

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