Mobilizare pentru găsirea tânărului cioban din Bistrița-Năsăud: sute de salvatori, câini de urmă și drone îl caută pe Ionuț

Operațiune de amploare în județul Bistrița-Năsăud, în a doua zi de căutări a lui Ionuț Alin Constantin, dispărut după ce a dus oile la adăpătoare și nu s-a mai întors acasă. Polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, echipe canine și drone cu termoviziune sunt mobilizate pentru găsirea tânărului.
Mobilizare impresionantă de forțe în zona Runcu Salvei, unde sute de persoane îl caută pe Ionuț Alin Constantin, dispărut după ce a plecat cu oile la pășunat. Animalele au fost găsite la adăpătoare, însă tânărul nu a mai ajuns acasă.
După primele căutări desfășurate marți de localnici și voluntari, autoritățile au extins operațiunea în cursul zilei de vineri, 1 octombrie, după cum relatează publicația locală Bistrițeanul. Echipe formate din polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari verifică sistematic terenul prin metoda „căutării periate”, acoperind suprafețe extinse.