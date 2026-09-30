Ionuț, un tânăr ciobănaș, căutat de zeci de persoane: a plecat cu turma și nu s-a mai întors. Animalele au revenit singure

Mobilizare în Runcu Salvei, unde zeci de oameni îl caută pe Ionuț Alin Constantin, un tânăr de numai 19 ani. Băiatul a plecat marți cu turma de oi, așa cum făcea în mod obișnuit, însă nu s-a mai întors acasă. Oile au revenit singure, iar familia, îngrijorată că nu mai poate lua legătura cu el, a cerut ajutor. Miercuri dimineață, dispariția a fost anunțată la Poliție, iar căutările au început în zona în care tânărul obișnuia să meargă cu animalele.
Zeci de oameni au pornit în căutarea lui Ionuț
Primarul comunei Runcu Salvei, Daniel Pop, s-a alăturat localnicilor care îl caută pe tânăr și spune că grupul continuă să crească. Zona este întinsă, iar vegetația deasă face căutările mai dificile. Salvamontiștii au fost chemați și ei în sprijin și urmează să folosească o dronă cu termoviziune, echipament folosit și în alte operațiuni de căutare a persoanelor dispărute. Familia speră ca Ionuț să fie bine și ca lipsa legăturii cu el să fie provocată doar de faptul că telefonul nu mai are baterie.
„A plecat ieri cu oile- că ei asta fac, sunt oieri – și nu s-a mai întors. S-au întors doar animalele. Dimineață, membrii familiei lui au venit la mine și mi-au spus, și am sunat la poliție. A venit un echipaj, am informat.
Acum ne-am mobilizat să îl căutăm. Suntem vreo 20 deja, și am înțeles că vor mai veni. Îl căutăm și ne gândim inclusiv la cel mai negru scenariu. Zilele trecute, în zonă, a fost văzută o ursoaică cu pui… Am cerut inclusiv ajutorul celor de la salvamont, care vin cu o dronă cu termoviziune și sperăm să îl găsim. Să i se fii terminat doar bateria la telefon și să fie bine undeva. Dar suprafața e foarte mare și vegetația e deasă!”, a declarat primarul Daniel Pop, conform presei locale.
În zonă fusese văzută o ursoaică cu pui
Unul dintre scenariile luate în calcul este legat de prezența animalelor sălbatice, după ce în zonă ar fi fost observată recent o ursoaică împreună cu puii. Deocamdată nu există însă informații care să arate ce s-a întâmplat cu Ionuț după ce a plecat cu turma. Căutările continuă pe o suprafață mare, atât cu oameni din comună, cât și cu sprijinul salvatorilor. Faptul că animalele s-au întors fără el a ridicat primele semne de întrebare și a determinat familia să ceară ajutor cât mai repede.
Cei care vor să se alăture căutărilor sau au informații despre tânăr pot lua legătura cu persoanele care coordonează acțiunea. Pentru Daniel Pop poate fi apelat numărul 0753 702 007, pentru Vasile Pop 0767 353 653, iar pentru Ionuț Mare 0761 044 530. Orice informație care poate ajuta la stabilirea traseului făcut de Ionuț după plecarea cu turma poate fi importantă. Căutările sunt în desfășurare.