Autostrada Transilvania se apropie de deschiderea unui nou tronson. Lucrările au ajuns la 99,2%

Lucrările pe tronsonul de 30,6 kilometri al Autostrăzii Transilvania (A3), între Nădășelu și Zimbor, se apropie de finalizare. Stadiul fizic al proiectului a ajuns la 99,2%, potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
Constructorul român UMB Spedition lucrează în continuare pe șantier, unde sunt mobilizați 690 de muncitori și 410 utilaje.
Tronsonul Nădășelu – Zimbor, la 99,2%
Cristian Pistol a anunțat miercuri că lucrările de pe sectorul dintre Nădășelu și Zimbor al Autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 99,2%.
„Autostrada Transilvania (#A3): secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor, aproape de finalizare (99,2%)! Pe cei 30,6 km ai șantierului cuprins între Nădășelu și Zimbor, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 690 de muncitori și 410 de utilaje”, a scris Pistol, pe Facebook.
Proiectul se află astfel în ultima etapă a lucrărilor, iar pe șantier continuă intervențiile necesare pentru finalizarea tronsonului.
Ce lucrări se mai fac pe Autostrada Transilvania
Printre lucrările aflate în desfășurare se numără așternerea pământului vegetal pe taluzul de debleu și profilarea taluzurilor.
Constructorul lucrează, de asemenea, la așternerea stratului de uzură pe sectorul situat între kilometrii 17+857 și 18+725.
În această etapă sunt executate și lucrări pentru montarea parapetelor direcționale, a indicatoarelor rutiere și a bordurilor în zonele de parcare.
Două viaducte mai trebuie finalizate
Pentru ca circulația să poată fi asigurată continuu pe cei 155 de kilometri de autostradă dintre Poarta Sălajului și Târgu Mureș, mai este necesară și finalizarea celor două viaducte aflate pe traseu.
Este vorba despre viaductele Topa Mică și Nădășelu, care au ajuns în prezent la un stadiu fizic de 86%.
Cristian Pistol a precizat că după încheierea lucrărilor la cele două structuri se va putea circula continuu pe cei 155 de kilometri.
„După ce se vor încheia lucrările și la cele două viaducte de pe traseu (Topa Mică și Nădășelu), aflate la un stadiu fizic de 86%, se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Autostrada Transilvania aduce importante beneficii economice României și optimizează rutele europene de transport”, a transmis Pistol pe rețeaua de socializare.
Contract de peste 1,6 miliarde de lei
Contractul pentru tronsonul dintre Nădășelu și Zimbor are o valoare de 1,625 miliarde de lei, fără TVA.
Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.