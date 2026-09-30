Autostrada Transilvania se apropie de deschiderea unui nou tronson. Lucrările au ajuns la 99,2%

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 30 sept. 2026, 20:01

Lucrările pe tronsonul de 30,6 kilometri al Autostrăzii Transilvania (A3), între Nădășelu și Zimbor, se apropie de finalizare. Stadiul fizic al proiectului a ajuns la 99,2%, potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

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