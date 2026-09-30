Accident grav în Hunedoara: microbuz cu nouă persoane, între care cinci copii, lovit de un TIR: trei răniți

Publicat 30 sept. 2026, 17:29 Actualizat 30 sept. 2026, 17:32

Un accident rutier grav s-a produs miercuri după-amiază, în localitatea Băcia, județul Hunedoara. Un microbuz în care se aflau nouă persoane, între care cinci copii, a fost implicat într-o coliziune cu un autocamion. În urma impactului, un bărbat a rămas încarcerat, iar alte două femei au suferit traumatisme. Cele trei victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Deva pentru investigații și tratament de specialitate.

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