Tragedie în Iași: doi copii și un adult au murit după impactul dintre o mașină și un camion

Doi copii și un adult au murit miercuri seară, după ce un autoturism și un camion s-au ciocnit pe drumul dintre Pașcani și Brătești, în județul Iași. Alte două persoane au fost rănite în accident, iar una dintre ele este inconștientă.
Accidentul rutier s-a produs în comuna Stolniceni-Prăjescu, pe drumul dintre Pașcani și Brătești. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare și acordare a primului ajutor, două echipaje de prim ajutor calificat din Pașcani și Târgu Frumos, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD. Intervenția este sprijinită și de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, dintre care unul cu medic.
Cinci victime, două dintre ele încarcerate
Primele informații de la locul accidentului arătau că sunt cinci victime, dintre care două încarcerate, iar patru persoane erau inconștiente. Pompierii au intervenit pentru descarcerarea victimelor, acordarea asistenței medicale de urgență și asigurarea măsurilor specifice pentru prevenirea incendiilor. Pentru trei dintre victime, doi minori și un adult, medicii nu au mai putut face nimic. Decesul acestora a fost constatat la fața locului, fără indicație de resuscitare.
„Pentru trei dintre acestea, doi minori şi un adult, a fost constatat decesul, fără indicaţie de resuscitare. Dintre celelalte două victime, una este inconştientă, iar cealaltă este conştientă, ambele fiind evaluate şi asistate medical de echipajele aflate la faţa locului”, a informat ISU Iaşi.
Echipaj de salvare aeriană, trimis la locul accidentului
Celelalte două victime primesc îngrijiri medicale la fața locului. Una dintre persoane este inconștientă, în timp ce cealaltă este conștientă, ambele fiind evaluate și asistate de echipajele medicale. Pentru gestionarea situației de urgență, la locul accidentului a fost trimis și echipajul de salvare aeriană.