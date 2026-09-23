Tragedie în Iași: doi copii și un adult au murit după impactul dintre o mașină și un camion

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 18:43

Doi copii și un adult au murit miercuri seară, după ce un autoturism și un camion s-au ciocnit pe drumul dintre Pașcani și Brătești, în județul Iași. Alte două persoane au fost rănite în accident, iar una dintre ele este inconștientă.

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