Protest în Cenei după crima Mario Berinde. Oamenii au aruncat cu ouă și făină în casa unuia dintre băieții implicați

Tensiunile au izbucnit în comuna Cenei, județul Timiș, după primele condamnări în cazul uciderii lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani omorât la începutul anului. Mai mulți localnici s-au adunat în fața locuinței familiei unuia dintre băieții implicați în dosar și au cerut ca acesta să părăsească localitatea.
Protestatarii au aruncat cu făină și ouă în ușa apartamentului și au scandat mesaje la adresa adolescentului. Situația a necesitat intervenția forțelor de ordine, chemate de familia băiatului.
Localnicii au protestat în fața locuinței
Oamenii din Cenei susțineau că băiatul de 15 ani, condamnat în dosarul morții lui Mario Berinde, se află în locuința familiei. Din acest motiv, mai mulți localnici s-au strâns în fața imobilului și le-au cerut părinților să îl scoată afară.
Protestul a degenerat într-un incident în care ușa apartamentului a fost lovită de ouă și făină. Printre mesajele strigate de cei adunați s-a numărat și „Mută-te de aici, criminalule!”.
Adolescentul nu se afla însă în locuință. Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, acesta fusese preluat de autorități.
Mama băiatului spune că fiul său ar fi fost amenințat
Mama adolescentului a declarat că fiul său ar fi fost amenințat cu moartea pentru a-i determina să îi ajute pe ceilalți implicați în uciderea lui Mario Berinde.
Femeia a mai spus că nu știe în acest moment unde se află exact copilul său, acesta fiind în custodia autorităților. Ea a transmis că familia nu intenționează să plece din Cenei și le-a cerut localnicilor să nu îl mai hărțuiască pe băiat.
„Lăsați-mi copilul în pace” a fost mesajul transmis de mama adolescentului.
În urma apelului la Poliție, forțele de ordine au ajuns la fața locului și au reușit să calmeze spiritele, evitând escaladarea conflictului.
Primele condamnări în cazul uciderii lui Mario Berinde
Incidentul are loc la câteva zile după ce Tribunalul Timiș a anunțat primele sentințe în dosarul crimei de la Cenei. Pe 18 septembrie, instanța s-a pronunțat în cazul a doi dintre cei trei minori implicați în uciderea lui Mario Berinde.
D. M., în vârstă de 15 ani, a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare pentru omor calificat și profanare de cadavre.
Cel de-al doilea adolescent, R. B., tot în vârstă de 15 ani, a fost judecat pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. În cazul său, instanța a stabilit o măsură educativă neprivativă de libertate, pentru o perioadă de șase luni, cu supraveghere zilnică.
Totodată, băiatului i s-a impus să nu se apropie de familia victimei și de ceilalți complici.
Cel de-al treilea minor implicat avea 13 ani la momentul faptelor și nu răspunde penal. Acesta se află internat într-un centru specializat.
Familiile celor doi minori trebuie să achite despăgubiri
Pe lângă măsurile stabilite pentru cei doi adolescenți, instanța a decis și acordarea unor despăgubiri morale în valoare totală de 1 milion de lei pentru părinții lui Mario Berinde.
Suma urmează să fie achitată de familiile celor doi minori condamnați.
Hotărârea Tribunalului Timiș nu este definitivă și poate fi contestată.
Cum s-a produs crima de la Cenei
Mario Berinde a fost ucis în seara de 19 ianuarie. Potrivit anchetei, adolescentul ar fi fost atacat de mai mulți băieți pe care îi cunoștea.
Victima ar fi fost lovită cu o toporișcă și un cuțit până când s-a prăbușit. Ulterior, trupul adolescentului a fost incendiat și îngropat în grădina casei unuia dintre cei implicați.
Cazul a provocat un puternic impact în comunitatea din Cenei, iar condamnările pronunțate în septembrie au readus în atenție circumstanțele crimei și situația minorilor implicați.