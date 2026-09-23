Protest în Cenei după crima Mario Berinde. Oamenii au aruncat cu ouă și făină în casa unuia dintre băieții implicați

Publicat 23 sept. 2026, 12:19 Actualizat 23 sept. 2026, 13:49

Tensiunile au izbucnit în comuna Cenei, județul Timiș, după primele condamnări în cazul uciderii lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani omorât la începutul anului. Mai mulți localnici s-au adunat în fața locuinței familiei unuia dintre băieții implicați în dosar și au cerut ca acesta să părăsească localitatea.

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