Accident pe DJ 203C, în județul Buzău. Șapte persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a răsturnat în afara carosabilului

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 10:46

Șapte persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 34 de ani, au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Buzău, miercuri dimineață, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în afara carosabilului, pe DJ 203C.

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