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Accident pe DJ 203C, în județul Buzău. Șapte persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a răsturnat în afara carosabilului

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 10:46

Șapte persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 34 de ani, au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Buzău, miercuri dimineață, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în afara carosabilului, pe DJ 203C.

Șapte persoane au fost transportate la spital

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Buzău, accidentul s-a produs pe DJ 203C, în timp ce un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Movila Banului, se deplasa către Clondiru.

Din primele verificări, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, iar autovehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

În urma accidentului rutier au fost rănite toate cele șapte persoane aflate în autoturism, conducătorul auto și cei șase pasageri.

Victimele au fost preluate și transportate la UPU-SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Reprezentanții unității medicale au precizat că, la prima evaluare, cele șapte persoane cu vârste cuprinse între 19 și 34 de ani prezentau politraumatisme, însă erau stabile, conștiente și cooperante. Medicii continuă investigațiile pentru stabilirea exactă a leziunilor și a tratamentului necesar.

Poliția continuă cercetările

Polițiștii au deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Ancheta urmează să stabilească inclusiv cauzele și condițiile în care șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers.

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