Au început lucrările la blocul afectat de explozia din Rahova. Primii stâlpi de susținere au fost montați

Au început lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozia produsă în octombrie 2025. Primăria Capitalei anunță că primii stâlpi de susținere au fost deja montați pe casa scării, iar intervenția este monitorizată video.
Muncitorii care intră în imobil sunt echipați cu camere corporale, iar imaginile înregistrate sunt descărcate periodic. Lucrările au început după finalizarea evaluărilor și verificărilor tehnice necesare pentru intervenția asupra clădirii.
„Start lucrări de punere în siguranță a blocului din Rahova! Primii popi (stâlpi de susținere) au fost montați pe casa scării. Muncitorii intră echipați cu camere video corporale, iar imaginile se descarcă la un interval de două ore și jumătate”, a transmis Primăria Municipiului București.
Lucrările au început după evaluarea a 270 de apartamente
Înainte de începerea efectivă a șantierului, specialiștii au verificat toate cele 270 de apartamente din cele cinci scări aflate în apropierea zonei afectate de explozie. Evaluările au fost finalizate până pe 9 septembrie, iar ulterior a fost analizat un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.
După clarificarea și validarea documentului tehnic, municipalitatea a emis ordinul pentru reluarea lucrărilor de punere în siguranță a blocului din Rahova.
„Începem să punem în siguranță blocul din Rahova! Așa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligați să le parcurgem: până pe 9 septembrie am terminat de evaluat toate cele 270 de apartamente din cinci scări vecine cu cea afectată de explozie; până pe 15 septembrie am terminat de analizat, verificat și clarificat raportul de monitorizare rezultat. Un raport de peste 500 de pagini; am dat ordinul de reluare a lucrărilor de punere în siguranță”, transmitea anterior municipalitatea.
Detaliile privind evaluările făcute înainte de începerea intervenției au fost publicate și pe pagina oficială a Primăriei Municipiului București.
Trei persoane au murit în explozia din Rahova
Explozia s-a produs pe 17 octombrie 2025, într-un bloc de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. Zeci de apartamente au fost afectate, iar locatarii au fost evacuați.
Primăria Capitalei a asigurat inițial cazarea persoanelor evacuate în hoteluri, iar ulterior a suportat costurile chiriilor pentru familiile relocate. În prezent, 43 de familii beneficiază de acest sprijin, iar municipalitatea a decis prelungirea măsurii.
La sfârșitul lunii octombrie 2025 au avut loc și primele rețineri în dosarul penal deschis după explozie. Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate la persoane fizice și juridice.