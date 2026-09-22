Au început lucrările la blocul afectat de explozia din Rahova. Primii stâlpi de susținere au fost montați

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 13:44

Au început lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozia produsă în octombrie 2025. Primăria Capitalei anunță că primii stâlpi de susținere au fost deja montați pe casa scării, iar intervenția este monitorizată video.

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