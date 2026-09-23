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Locale· 1 min citire
Imagini spectaculoase. Un pod de fier din județul Bacău s-a prăbușit sub greutatea unui TIR. Trafic deviat
FOTO: ISU Bacau
Un pod de fier din comuna Asău, satul Ciobănuș, județul Bacău, s-a prăbușit miercuri dimineață, după ce un TIR a trecut peste structură. Podul a fost grav deteriorat, iar circulația rutieră în zonă a fost deviată pe o rută ocolitoare.
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