Imagini spectaculoase. Un pod de fier din județul Bacău s-a prăbușit sub greutatea unui TIR. Trafic deviat

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 08:46

Un pod de fier din comuna Asău, satul Ciobănuș, județul Bacău, s-a prăbușit miercuri dimineață, după ce un TIR a trecut peste structură. Podul a fost grav deteriorat, iar circulația rutieră în zonă a fost deviată pe o rută ocolitoare.

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