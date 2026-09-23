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Imagini spectaculoase. Un pod de fier din județul Bacău s-a prăbușit sub greutatea unui TIR. Trafic deviat

FOTO: ISU Bacau

FOTO: ISU Bacau

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 08:46

Un pod de fier din comuna Asău, satul Ciobănuș, județul Bacău, s-a prăbușit miercuri dimineață, după ce un TIR a trecut peste structură. Podul a fost grav deteriorat, iar circulația rutieră în zonă a fost deviată pe o rută ocolitoare.

Pod de fier prăbușit sub greutatea unui TIR, în Bacău

Pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină în satul Ciobănuș, comuna Asău, după ce un pod de fier a fost deteriorat în urma trecerii unui TIR.

Imaginile surprinse la locul incidentului arată amploarea avariei, structura metalică fiind afectată în urma prăbușirii.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

La intervenție au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău, respectiv o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD. Au fost anunțate, de asemenea, Secția Drumuri Naționale și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Trafic deviat în zona podului prăbușit

În urma incidentului, autoritățile au stabilit o rută ocolitoare pentru circulația autovehiculelor, iar traficul rutier este dirijat de polițiști.

Pentru gestionarea situației și evaluarea consecințelor incidentului a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauzele care au dus la deteriorarea și prăbușirea podului.

Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră și să utilizeze rutele ocolitoare stabilite.

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