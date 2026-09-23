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Incendiu puternic în Suceava. Pompierii au intervenit de urgență în cursul nopții

Incendiu

Incendiu

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Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 08:03

Un incendiu a izbucnit la o casă locuită din municipiul Suceava, iar flăcările au creat panică printre localnici. Imobilul este situat între mai multe blocuri, astfel că exista riscul ca focul să se extindă la clădirile din apropiere.

Localnicii au sunat panicați la 112

Fumul și flăcările au fost observate de locuitorii din zonă, care au alertat imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112.

Casa afectată de incendiu se află într-o zonă în care sunt construite mai multe blocuri de locuințe. Din acest motiv, intervenția pompierilor a fost cu atât mai importantă, deoarece exista pericolul ca incendiul să se extindă și să afecteze clădirile învecinate.

La fața locului au ajuns pompierii, care au acționat pentru localizarea și stingerea focului.

Pericol de propagare la blocurile din apropiere

Poziționarea locuinței între blocuri a crescut riscul în timpul intervenției. În cazul în care flăcările s-ar fi extins, acestea ar fi putut ajunge la imobilele aflate în imediata apropiere.

Pompierii au intervenit pentru limitarea incendiului și pentru eliminarea pericolului de propagare.

Situația a mobilizat și localnicii din zonă, alarmați de amploarea incendiului și de apropierea locuinței afectate de blocurile de apartamente.

Nu au fost înregistrate victime

În urma incendiului nu au fost raportate victime.

Intervenția pompierilor a avut ca principal obiectiv stingerea focului și prevenirea extinderii acestuia către clădirile învecinate.

Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează cauza izbucnirii incendiului și nici valoarea exactă a pagubelor produse locuinței.

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