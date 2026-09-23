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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic în Suceava. Pompierii au intervenit de urgență în cursul nopții
Incendiu
Un incendiu a izbucnit la o casă locuită din municipiul Suceava, iar flăcările au creat panică printre localnici. Imobilul este situat între mai multe blocuri, astfel că exista riscul ca focul să se extindă la clădirile din apropiere.
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