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Accident pe A1: o mașină a lovit un porc. Trei persoane se aflau în autoturism

Accident rutier

Accident rutier

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 09:19

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc, marți, 22 septembrie, pe autostrada A1, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un porc ajuns pe carosabil. Accidentul s-a produs în zona kilometrului 96.

Accident rutier pe A1

În mașina implicată în incident se aflau trei persoane în momentul impactului. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, iar niciunul dintre ocupanții autoturismului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La locul evenimentului au fost trimise echipaje de intervenție pentru evaluarea situației și pentru asigurarea măsurilor necesare, arată mediafax.ro. Printre acestea s-au aflat o autospecială de stingere cu spumă și un echipaj SMURD.

Accidentele provocate de animale ajunse pe carosabil pot reprezenta un pericol important pentru participanții la trafic, mai ales pe autostrăzi, unde vitezele de deplasare sunt ridicate, iar timpul de reacție al șoferilor este redus.

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