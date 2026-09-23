Accident pe A1: o mașină a lovit un porc. Trei persoane se aflau în autoturism

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 09:19

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc, marți, 22 septembrie, pe autostrada A1, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un porc ajuns pe carosabil. Accidentul s-a produs în zona kilometrului 96.

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