Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Accident pe A1: o mașină a lovit un porc. Trei persoane se aflau în autoturism
Accident rutier
Un incident mai puțin obișnuit a avut loc, marți, 22 septembrie, pe autostrada A1, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un porc ajuns pe carosabil. Accidentul s-a produs în zona kilometrului 96.
Citește și
- 10:46 Accident pe DJ 203C, în județul Buzău. Șapte persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a răsturnat în afara carosabilului
- 10:41S-a aflat cine este tânăra, din Dolj, găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Valentina era fiica unui lăutar cunoscut
- 10:30 Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și tone de sare-VIDEO
- 08:46 Imagini spectaculoase. Un pod de fier din județul Bacău s-a prăbușit sub greutatea unui TIR. Trafic deviat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News