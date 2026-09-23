S-a aflat cine este tânăra, din Dolj, găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Valentina era fiica unui lăutar cunoscut

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 10:41

Ancheta în cazul crimei descoperite în apele râului Olt, în zona barajului Ionești, scoate la iveală noi informații despre identitatea victimei. Femeia al cărei trup a fost găsit într-o valiză este Valentina Ioana Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași, județul Dolj.

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