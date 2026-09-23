S-a aflat cine este tânăra, din Dolj, găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Valentina era fiica unui lăutar cunoscut

Ancheta în cazul crimei descoperite în apele râului Olt, în zona barajului Ionești, scoate la iveală noi informații despre identitatea victimei. Femeia al cărei trup a fost găsit într-o valiză este Valentina Ioana Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași, județul Dolj.
Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, Valentina era fiica unui lăutar cunoscut în comunitatea din Filiași. Moartea tinerei a provocat o puternică emoție în rândul localnicilor, iar polițiștii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat.
Trupul Valentinei, descoperit într-o valiză în râul Olt
Descoperirea macabră a fost făcută marți după-amiază, 22 septembrie, în apropierea barajului Ionești. Mai mulți pescari aflați în zonă au observat o valiză care plutea pe suprafața apei, conform presei locale.
Aceștia au reușit să aducă obiectul la mal, însă în interior au făcut o descoperire șocantă: se afla trupul neînsuflețit al unei femei.
Pescarii au sunat imediat la numărul de urgență, iar în scurt timp zona a fost împânzită de polițiști și criminaliști. Perimetrul a fost izolat, iar anchetatorii au început cercetările pentru a strânge probe și pentru a identifica victima.
Ulterior, femeia a fost identificată ca fiind Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani.
Tânăra ar fi avut urme de violență
Primele informații din anchetă indică faptul că pe trupul victimei ar fi fost observate mai multe urme de violență. De asemenea, există informații potrivit cărora tânăra ar fi suferit mai multe fracturi.
Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit cu exactitate împrejurările în care au fost produse leziunile și nici cauza morții. Trupul Valentinei a fost transportat pentru efectuarea necropsiei, iar rezultatele medico-legale ar urma să ofere indicii importante pentru anchetă.
Oamenii legii încearcă să afle inclusiv unde ar fi fost ucisă tânăra și cum a ajuns valiza în apele Oltului.
Un bărbat ar fi căutat pentru audieri
Ancheta este coordonată de procurori, iar polițiștii verifică mai multe piste pentru a reconstitui ultimele ore din viața Valentinei.
În atenția anchetatorilor s-ar afla și un bărbat despre care există informații că ar fi avut o relație cu tânăra. Acesta ar fi căutat de polițiști pentru a fi identificat și audiat.
Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit public responsabilitatea unei anumite persoane în acest caz. Cercetările continuă pentru identificarea celui sau celor implicați, stabilirea locului în care s-ar fi produs crima și clarificarea modului în care trupul tinerei a fost transportat și abandonat în râul Olt.
Necropsia și rezultatele cercetărilor criminalistice sunt așteptate să ofere noi informații în ancheta privind moartea Valentinei.