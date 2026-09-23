Caz grav în Mangalia: o adolescentă de 15 ani, lovită cu bestialitate de alte tinere. Una dintre ele a fost arestată pentru 30 de zile

O tânără de 19 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, iar o adolescentă de 16 ani a primit arest la domiciliu, după ce o fată de 15 ani ar fi fost bătută și amenințată în Mangalia. O a treia adolescentă, în vârstă de 14 ani, este cercetată în libertate.
Cazul a ajuns în atenția polițiștilor după apariția în spațiul public a unor imagini cu victima, iar reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au atras atenția asupra violenței între adolescenți și asupra comportamentelor promovate pe rețelele de socializare.
O tânără de 19 ani, arestată preventiv pentru 30 de zile
Polițiștii din Mangalia s-au sesizat din oficiu după apariția imaginilor și au început verificările pentru identificarea persoanelor implicate.
„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Mangalia s-au sesizat din oficiu, în urma apariției în spațiul public a unor imagini video ce înfățișau o minoră agresată fizică și amenințată. În urma intervenției prompte și a unui complex de investigații derulate de polițiștii Biroului Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, toate persoanele implicate au fost identificate cu celeritate, iar față de 2 dintre ele au fost dispuse măsuri preventive.
Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit că fapta s-a produs în municipiul Mangalia, victima fiind o minoră în vârstă de 15 ani, care ar fi fost amenințată și agresată fizic de către alte tinere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare, conform presei locale.
În baza probatoriului administrat, față de trei tinere au fost dispuse măsuri legale conform gradului de participare și cadrului legal în vigoare.
Pentru o tânără în vârstă de 19 ani, instanța de judecată a admis propunerea procurorului de caz și a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Față de o minoră în vârstă de 16 ani, instanța a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile. Totodată, față de o treia tânără, în vârstă de 14 ani, cercetările continuă pentru stabilitatea întregii situații de fapt, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.”
În urma cazului, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis și un avertisment privind comportamentele agresive, umilirea publică și intimidarea promovate pe platformele de socializare.
„Inspectoratul de Poliție Județean Constanța subliniază că astfel de comportamente agresive nu sunt tolerate sub nicio formă.
Dorința de afirmare sau alinierea la așa-zise trenduri de pe platformele de socializare, care promovează violența, umilirea publică sau intimidarea, nu reprezintă un joc, ci fapte cu consecințe juridice severe. Aparenta anonimitate sau popularitatea efemeră pe internet nu exonerează pe nimeni de răspunderea penală, iar astfel de acțiuni pot conduce direct la măsuri privative de libertate.
Pe această cale, transmitem un apel direct și către părinți: acordați o atenție sporită activității tinerilor, fiți aproape de ei, mențineți un dialog deschis și ghidați-i în navigarea responsabilă prin mediul online. Prevenția, comunicarea și implicarea în viața de zi cu zi a adolescenților sunt esențiale pentru a evita situațiile în care deciziile impulsive pot afecta ireversibil viitorul acestora. Totodată, încurajăm orice persoană care a fost victima sau martora unor astfel de fapte de violență să sesizeze de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112, pentru ca polițiștii să poată interveni prompt“.