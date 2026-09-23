Caz grav în Mangalia: o adolescentă de 15 ani, lovită cu bestialitate de alte tinere. Una dintre ele a fost arestată pentru 30 de zile

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 16:06

O tânără de 19 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, iar o adolescentă de 16 ani a primit arest la domiciliu, după ce o fată de 15 ani ar fi fost bătută și amenințată în Mangalia. O a treia adolescentă, în vârstă de 14 ani, este cercetată în libertate.

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