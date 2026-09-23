RO-Alert în Tulcea după detectarea unei ținte aeriene în apropierea graniței. Două avioane F-16 au decolat de la Borcea

Locuitorii din nordul și nord-estul județului Tulcea au primit, marți seară, un mesaj RO-Alert după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu România, pe teritoriul Ucrainei. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea.
Țintă aeriană detectată în apropierea graniței României
Incidentul a avut loc în seara zilei de 22 septembrie 2026, când sistemul de supraveghere radar al MApN a urmărit o țintă aeriană care se deplasa în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței românești.
Datele furnizate de Ministerul Apărării au determinat Centrul Național Militar de Comandă să anunțe Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și să fie activate măsurile de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.
La ora 23:35, autoritățile au transmis mesajul RO-Alert către locuitorii din zona vizată.
Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
În paralel cu măsurile de protecție pentru populație, Forțele Aeriene Române au intervenit pentru monitorizarea situației.
Două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.
Avioanele au avut misiunea de a supraveghea evoluția țintei aeriene și de a evalua situația din apropierea frontierei.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, nu a fost anunțată o pătrundere a țintei în spațiul aerian național.
Ce mesaj au primit locuitorii din Tulcea
RO-Alert a fost transmis pentru zona de nord și nord-est a județului Tulcea, iar populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea unei incursiuni de drone.
Mesajul transmis de autorități a inclus și recomandări privind măsurile de protecție.
Locuitorii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații special destinate protecției civile.
În cazul persoanelor care nu au acces la un adăpost, recomandarea a fost să rămână în interiorul locuințelor și să se îndepărteze de ferestre și de pereții exteriori.
Autoritățile au monitorizat situația aeriană
Emiterea mesajului RO-Alert nu a însemnat confirmarea unei incursiuni a unei drone în România. Avertizarea a fost transmisă preventiv, după detectarea unei ținte aeriene în Ucraina, în apropierea frontierei.
Astfel de măsuri sunt utilizate pentru informarea rapidă a populației din localitățile aflate în proximitatea zonelor în care sunt detectate obiecte sau ținte aeriene care ar putea reprezenta un risc.
În cazul de marți seară, monitorizarea a fost realizată atât prin intermediul sistemelor radar, cât și cu ajutorul celor două aeronave F-16.
Recomandări pentru populație în cazul unei alerte aeriene
În situația primirii unui mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone sau căderea unor obiecte din spațiul aerian, autoritățile recomandă respectarea instrucțiunilor transmise prin sistemul de avertizare.
Este important ca oamenii să rămână în interior, să se îndepărteze de ferestre și să urmeze indicațiile autorităților până la încetarea alertei.
Incidentul din 22 septembrie vine în contextul în care zona de nord a județului Tulcea, aflată în apropierea frontierei cu Ucraina, a fost vizată în mod repetat de mesaje RO-Alert ca urmare a situațiilor aeriene monitorizate în proximitatea graniței.