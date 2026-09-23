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Tragedie în Timiș: o femeie a murit, iar alta a fost rănită pe trecerea de pietoni

Poliție

Poliție

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 13:50

Un accident rutier grav s-a produs marți seară, în localitatea Variaș din județul Timiș. Două femei care traversau strada regulamentar, pe o trecere pentru pietoni, au fost lovite de un autoturism. Una dintre victime, în vârstă de 53 de ani, a murit, în timp ce o femeie de 39 de ani a fost rănită și transportată la spital.

Accidentul a avut loc în jurul orei 20:51, iar polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112.

Două femei, lovite în timp ce traversau strada

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, un bărbat de 48 de ani se afla la volanul unui autoturism și circula dinspre localitatea Gelu către Periam.

La un moment dat, în localitatea Variaș, șoferul ar fi surprins și accidentat două femei care traversau drumul public pe trecerea destinată pietonilor.

Impactul a avut consecințe grave. Una dintre femei, în vârstă de 53 de ani, a decedat în urma rănilor suferite. Cea de-a doua victimă, de 39 de ani, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul nu consumase alcool

După producerea accidentului, polițiștii au efectuat verificările de rutină în cazul conducătorului auto.

Bărbatul de 48 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Prin urmare, la momentul verificării nu au fost identificate indicii privind consumul de alcool.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă

În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal. Cercetările sunt efectuate pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările producerii accidentului, inclusiv modul în care autoturismul a ajuns să lovească cele două femei aflate pe trecerea de pietoni.

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