Tragedie în Timiș: o femeie a murit, iar alta a fost rănită pe trecerea de pietoni

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 13:50

Un accident rutier grav s-a produs marți seară, în localitatea Variaș din județul Timiș. Două femei care traversau strada regulamentar, pe o trecere pentru pietoni, au fost lovite de un autoturism. Una dintre victime, în vârstă de 53 de ani, a murit, în timp ce o femeie de 39 de ani a fost rănită și transportată la spital.

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