Român plecat la muncă în Irlanda, surprins de cât câștigă pe șantier. „E bine pentru un salahor ca mine”

Un român care a plecat în Irlanda pentru a-și găsi un loc de muncă în construcții spune că, după primele săptămâni petrecute în această țară, reușește să câștige 650 de euro pe săptămână.
Gigi Cristea a povestit într-un videoclip publicat pe YouTube cum a reușit să se angajeze, ce documente i-au fost necesare și cu ce probleme s-a confruntat după plecare.
Deși este la început și spune că lucrează ca salahor, românul consideră că venitul obținut este unul bun pentru situația sa. El afirmă că angajatorii sunt mulțumiți de munca depusă până în prezent, însă adaptarea la viața din Irlanda nu este lipsită de dificultăți.
Printre cele mai mari probleme pe care le-a întâlnit se numără limba engleză, dar și prețurile ridicate ale chiriilor.
Ce acte sunt necesare pentru un loc de muncă în construcții
Gigi Cristea a explicat că persoanele care vor să lucreze în Irlanda, în special în domeniul construcțiilor, trebuie să obțină anumite calificări înainte de a putea intra pe șantier.
Printre documentele și cursurile necesare se află Safe Pass și Manual Handling. Potrivit românului, fără acestea nu poți lucra pe șantier. El a explicat că fără Safe Pass nu poți să te angajezi aproape nicăieri ca bărbat.
Cele două cursuri pot fi organizate inclusiv în limba română, iar pentru cineva aflat la început acestea sunt suficiente pentru a putea începe să câștige bani.
În domeniul construcțiilor, calificările și licențele au o importanță deosebită. Pentru utilizarea anumitor utilaje sunt necesare autorizații sau cursuri specifice, iar există instruiri pentru aproape fiecare tip de utilaj în parte.
Cum și-a găsit românul de lucru în Irlanda
Gigi Cristea spune că a ajuns să lucreze în construcții prin intermediul unui alt român. Acesta i-a făcut legătura cu un irlandez, iar ulterior a început să lucreze alături de cumnatul acestuia, care este polonez.
Până în momentul în care a făcut declarațiile, românul spune că angajatorii erau mulțumiți de activitatea sa. În ciuda faptului că se află la început de drum în Irlanda, el consideră că locul de muncă găsit este bine plătit pentru experiența pe care o are.
„Jobul pe care l-am găsit este în construcții și este destul de bine plătit dacă mă întrebați pe mine pentru un începător, pentru un salahor ca mine.
Par să fie mulțumiți de mine până acum. Un român mi-a făcut lipeala cu irlandezul. Irlandezul m-a lăsat să lucrez cu cumnatul lui care e polonez. Nu avem neînțelegeri, dar singura problemă e că deși am venit într-o țară în care se vorbește engleză, engleza de aici e mult mai greu de înțeles decât vă puteți imagina.”
650 de euro pe săptămână, „în mână”
Românul a dezvăluit și cât primește pentru munca prestată. Gigi Cristea spune că înțelegerea cu patronul este de 650 de euro pe săptămână, bani pe care îi primește „în mână”.
Venitul este menționat de acesta în contextul primelor săptămâni de muncă în Irlanda. El precizează că situația se poate modifica pe măsură ce va evolua activitatea sa.
„Primesc 650 euro pe săptămână, în mână, așa m-am înțeles cu patronul. Vedem cu evoluează totul. Avem fix o lună de când am ajuns în Irlanda și am avut o săptămână lucrată”, a spus Gigi Cristea în videoclipul postat pe Youtube.
Chiriile scumpe, una dintre problemele întâlnite
Dacă venitul obținut din construcții este considerat mulțumitor de Gigi Cristea, costurile vieții reprezintă o altă parte a experienței sale în Irlanda.
Românul atrage atenția în special asupra chiriilor, despre care spune că sunt foarte scumpe. În opinia sa, situația poate deveni dificilă pentru cei care trebuie să plătească o locuință din veniturile obținute prin muncă.
„Nu e ușor în Irlanda din cauza chiriilor. Chiriile sunt scumpe și dacă ai bani e mai ușor să cumperi o casă. Sunt niște legi în Irlanda care dezavantajează proprietarii care închiriază și nu mai sunt dispuși să închirieze, ci să vândă”, a mai spus el.
Pentru Gigi Cristea, adaptarea la Irlanda înseamnă, așadar, nu doar găsirea unui loc de muncă, ci și acomodarea cu limba, cu regulile necesare pentru activitatea în construcții și cu nivelul costurilor de locuire.