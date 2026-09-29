Român plecat la muncă în Irlanda, surprins de cât câștigă pe șantier. „E bine pentru un salahor ca mine”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 sept. 2026, 22:50

Un român care a plecat în Irlanda pentru a-și găsi un loc de muncă în construcții spune că, după primele săptămâni petrecute în această țară, reușește să câștige 650 de euro pe săptămână.

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