Răsturnare de situație în cazul atacului sângeros din Cluj. Bunicul și nepoata sa, înjunghiați de mama fetei: victimele, în stare critică

Răsturnare de situație în cazul atacului sângeros din Cluj. Polițiștii au stabilit că tânăra de 23 de ani și bunicul ar fi fost înjunghiați de mama fetei în urma unei discuții aprinse. Femeia este divorțată și locuiește în SUA, fiind venită în vizită în țară, la tatăl său, alături de fiica sa.
Potrivit informațiilor publicate de Cluj24, în acest caz ar fi vorba despre un conflict în familie, izbucnit între mamă, tatăl acesteia și fiica sa în vârstă de 23 de ani.
Surse din anchetă au precizat că femeia, bănuită că și-ar fi atacat tatăl și fiica, a fost deja audiată de polițiști. Cercetările sunt în continuare în desfășurare.
Ambele victime, în stare critică
Vecinii din bloc au povestit că bărbatul în vârstă, Poraczki Ștefan Zoltan, era pensionar și fost medic stomatolog. Fiica acestuia locuiește în SUA și este divorțată.
Bărbatul era vizitat de fiică și nepoată, însă vizita de luni s-a încheiat cu un conflict sângeros.
Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Cluj au transmis, luni, că atât bărbatul, cât și nepoata sa, internați în secția de Terapie Intensivă, prezintă mai multe plăgi tăiate, fracturi și contuzii la nivelul gâtului și capului. Cei doi au fost supuși unor intervenții chirurgicale în regim de urgență. Ambele victime se află în stare critică.
Filmul tragediei: cum s-a petrecut atacul
"În prezent, poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care două persoane au suferit leziuni şi luarea măsurilor legale. În fapt, în data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 20.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca, în urma unui apel 112, au identificat o femeie ce prezenta leziuni, deplasându-se pe partea carosabilă, în cartierul Grigorescu. În continuarea verificărilor, politiştii s-au deplasat la domiciliul femeii, unde a fost identificat un bărbat care prezenta urme de violenţă", informează, marţi dimineaţă, oficialii Poliţiei judeţene Cluj.
Jurnaliştii locali notează că femeia, care avea o plagă aparent înjunghiată în zona gâtului, a ieşit din scara unui bloc situat pe strada Ştefan Mora, în urma ei fiind vizibile, pe asfalt, pete de sânge.
Bărbatul găsit în locuinţa femeii avea o leziune la cap, care ar fi putut fi provocată cu un topor, jurnaliştii locali avansând ideea unei tentative de omor.
Ce au crezut, inițial, polițiștii
Inițial, oamenii legii au crezut că un individ a intrat în casă peste cei doi și ulterior a fugit. La câteva ore după, au pus însă cap la cap probele și și-au dat seama ce s-a întâmplat.