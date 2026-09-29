Răsturnare de situație în cazul atacului sângeros din Cluj. Bunicul și nepoata sa, înjunghiați de mama fetei: victimele, în stare critică

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 11:07

Răsturnare de situație în cazul atacului sângeros din Cluj. Polițiștii au stabilit că tânăra de 23 de ani și bunicul ar fi fost înjunghiați de mama fetei în urma unei discuții aprinse. Femeia este divorțată și locuiește în SUA, fiind venită în vizită în țară, la tatăl său, alături de fiica sa.

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