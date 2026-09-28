Noile reguli UE privind securitatea socială au fost adoptate. Ce se schimbă pentru românii care muncesc în străinătate

Publicat 28 sept. 2026, 18:42 Sursă consilium.europa.eu

Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni, 28 septembrie 2026, regulamentul care actualizează normele europene privind coordonarea sistemelor naționale de securitate socială. Este etapa finală a procedurii de adoptare, iar noile reguli sunt concepute pentru persoanele care se mută, lucrează sau beneficiază de drepturi sociale în mai multe state membre.

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